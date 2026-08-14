Mavi Vatan’ın derinliklerine gizli 'Türk kulağı': ASELSAN ASELBUOY P seri üretime
Denizaltı Savunma Harbi’nde ezber bozan yerli teknoloji sahaya iniyor. ASELSAN tarafından geliştirilen ve insansız hava araçlarından denize bırakılabilen ASELBUOY P sistemi seri üretim bandına girdi. Su altındaki en sessiz denizaltıları dahi kilometrelerce uzaktan tespit edebilen teknoloji, Türkiye'nin dışa bağımlılığını sonlandırırken Mavi Vatan’daki su altı savunma konseptini baştan yazıyor.
Geleneksel denizaltı savunma doktrinlerinde yüksek maliyetli insanlı deniz karakol uçaklarıyla icra edilen operasyonlar, ASELBUOY ailesiyle birlikte Türk SİHA’larına taşınıyor. TAI Aksungur ve Bayraktar AKINCI gibi uzun süre havada kalabilen platformların kanat altına entegre edilen akıllı pod sistemi, belirlenen koordinatlara sonoboyları nokta atışıyla bırakıyor.
Paraşütle denize inen şamandıra, deniz suyuyla temas ettiği an kimyasal reaksiyonla çalışan pilleri sayesinde devreye giriyor. Yüzeyde kalan şamandıradan suyun 150 metre derinliğine kadar inen hassas mikrofon kabloları, 5 Hz ile 2400 Hz arasındaki tüm akustik frekansları dinleyerek denizaltıların motor, şaft ve pervane seslerini saniyeler içinde analiz ediyor.
Sistem yalnızca tek başına dinleme yapmakla kalmıyor; Türk donanmasına ait savaş gemileriyle entegre bir "tuzak ağı" kuruyor. Savaş gemisinin gönderdiği aktif ses sinyali (ping) sessizce pusuda bekleyen düşman denizaltısına çarpıp geri sektiğinde, bu yansımayı su altındaki gizli ASELBUOY P yakalıyor.
Elde edilen hedef koordinatları anında SİHA üzerinden komuta merkezine aktarılarak hedefin kaçış rotası tamamen kapatılıyor. Görev süresi tamamlanan cihaz ise otomatik olarak su alıp batarak düşman unsurların eline geçmeyi engelliyor.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.