Mavi Vatan’ın derinliklerine gizli 'Türk kulağı': ASELSAN ASELBUOY P seri üretime

Mavi Vatan’da modüler dönem: TCG KOÇHİSAR envanterde

Türk savunma sanayii, deniz platformlarında tarihi günlerinden birini yaşadı. ASFAT ana yükleniciliğinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda inşa edilen Hisar sınıfı Açık Deniz Karakol Gemisi’nin ilki olan TCG KOÇHİSAR (P-1221), düzenlenen resmi törenle Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi. Aynı törende, Romanya Deniz Kuvvetleri için inşa edilen Contraamiral Roman (261) Korveti de teslim edilerek Türkiye tarihinde bir ilke imza atıldı.TCG KOÇHİSAR, 99,5 metre uzunluğu, 2 bin 300 ton deplasmanı ve 4 bin 500 deniz mili menziliyle dikkat çekiyor. Lojistik destek almadan 21 gün boyunca kesintisiz görev icra edebilen platform, asıl farkını askeri literatürde "Fitted-for-but-not-with" (Yerinde Hazır) olarak bilinen modüler tasarımıyla ortaya koyuyor. Barış dönemlerinde ağır ve maliyetli silah sistemlerini taşımayarak yüksek yakıt tasarrufu sağlayan gemi, herhangi bir kriz veya savaş durumunda tersanede çok kısa sürede ağır füze sistemleri ve dikey atım bataryalarıyla donatılabiliyor. Bu stratejiyle, büyük fırkateynlerin karakol görevlerinde yıpranmasının önüne geçilmesi ve operasyonel maliyetlerin minimize edilmesi hedefleniyor.