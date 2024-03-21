WhatsApp güncellemesi, uygulamayı daha yeni ve güvenli hale getiren bir dizi değişiklik ve iyileştirme içerir. Ancak, bazen bu değişiklikler kullanıcıların isteklerine uymayabilir. Bu durumda, WhatsApp güncellemesini kaldırabilirsiniz. İşte Android ve iOS WhatsApp güncellemesi kaldırma nasıl yapılır? sorusunun cevabına ilişkin tüm detaylar.