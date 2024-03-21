Whatsapp'ta saç stilinizden gözlüğünüze ve kıyafetinize kadar her şeyinizi değiştirebilirsiniz. Avatarınızı oluştururken ten renginiz, saç renginiz ve göz renginiz gibi gerçek görünümünüze benzer seçenekler seçebilirsiniz.Avatarınızı istediğiniz kadar özelleştirebilirsiniz. Farklı saç modelleri, aksesuarlar ve kıyafetler arasından seçim yapabilirsiniz. Peki Whatsapp'ta avatar nasıl oluşturulur? WhatsApp’ta avatarlar nasıl kullanılır?
Whatsapp'ta avatar nasıl oluşturulur?
Whatsapp'ta avatar oluşturmak oldukça basit bir işlemdir. Aşağıdaki adımları takip ederek siz de kendi avatarınızı oluşturabilirsiniz: