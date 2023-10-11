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WhatsApp Masaüstü indirme

WhatsApp Masaüstü, WhatsApp'ın Windows ve macOS için resmi uygulamasıdır. Bu uygulama, bilgisayarınızdan WhatsApp'ı kullanmanıza olanak tanır. Peki WhatsApp Masaüstü nasıl indirilir? WhatsApp masaüstünden nasıl çıkış yapılır? Bu soruların cevabını haberimizin detayından öğrenebilirsiniz.

17:19 . 11/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
WhatsApp Masaüstü indirme

WhatsApp Masaüstü indirme

WhatsApp Masaüstü, Windows ve macOS işletim sistemleri için kullanılabilir. WhatsApp Masaüstü'nü indirmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

WhatsApp Masaüstü nasıl indirilir?

WhatsApp’ı tarayıcıya ihtiyaç olmadan bilgisayarınızın masaüstünden kullanabilirsiniz.
Masaüstü’nü Microsoft Store veya
sitesinden indirerek bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. WhatsApp Masaüstü sadece aşağıdaki işletim sistemi gereksinimlerini karşılayan bilgisayarlarda kullanılabilir:

Windows 10.1 veya daha yeni Windows sürümleri

macOS 11 veya daha yeni macOS sürümleri

Diğer tüm işletim sistemlerinde WhatsApp Web’i tarayıcınızda kullanabilirsiniz.

WhatsApp Masaüstü’nü indirme

Bilgisayarınızın tarayıcısında “
WhatsApp
’ı
İndirin
” sayfasına gidin.

Uygulamayı indirin ve talimatları izleyerek yükleme işlemini tamamlayın.

Windows için:

WhatsApp'ın web sitesine gidin.

"Windows için İndir" düğmesine tıklayın.

Dosya indirilmeye başlayacaktır.

Dosya indirildikten sonra, çalıştırın.

WhatsApp'a giriş yapın.

macOS için:

WhatsApp'ın web sitesine gidin.

"macOS için İndir" düğmesine tıklayın.

Dosya indirilmeye başlayacaktır.

Dosya indirildikten sonra, çalıştırın.

WhatsApp'a giriş yapın.

WhatsApp Masaüstü'nü indirdikten sonra, telefonunuzdaki WhatsApp uygulamasıyla eşleştirmeniz gerekir. Bunu yapmak için, telefonunuzdaki WhatsApp uygulamasında,
Ayarlar > Cihazlar > Masaüstü
'ne gidin. Kodunuz görünecek.

Bilgisayarınızdaki WhatsApp Masaüstü uygulamasında, Kodunuzu girin. Cihazlarınız eşleştirildikten sonra, bilgisayarınızdan WhatsApp'ı kullanmaya başlayabilirsiniz.

WhatsApp masaüstünden nasıl çıkış yapılır?

Birincil telefonunuzu kullanarak tüm cihazlardan çıkış yapabilirsiniz. WhatsApp Web, WhatsApp Masaüstü, ikincil telefonlar, bilgisayarlar, Android tabletler veya Portal gibi ikincil cihazlarınızdan da doğrudan çıkış yapabilirsiniz.

Bilgisayarınızda WhatsApp’tan çıkış yapma:

WhatsApp Web veya WhatsApp Masaüstü’nü açın.

WhatsApp’ta sohbetler listenizin üst kısmından (Aşağı üç nokta veya aşağı ok işareti) Menü simgesine > Ayarlar > Çıkış yap’a tıklayın.

Birincil telefonunuzda WhatsApp’tan çıkış yapma:

Birincil telefonunuzda WhatsApp’ı açın.

Android: Diğer seçenekler > Bağlı cihazlar’a dokunun.

iPhone: WhatsApp’ta Ayarlar’a gidin > Bağlı Cihazlar’a dokunun.

Bir cihaza dokunun.

ÇIKIŞ YAP’a dokunun.

WhatsApp Masaüstü'nün özellikleri

Bilgisayarınızdan WhatsApp'ı kullanın.

Telefonunuzda gelen mesajları ve bildirimleri görebilirsiniz.

Bilgisayarınızdan mesaj gönderebilir ve alabilirsiniz.

Grup sohbetleri açabilirsiniz.

Dosya ve fotoğraf gönderebilir ve alabilirsiniz.

WhatsApp Web'i kullandığınız cihazlarla da aynı hesabı kullanabilirsiniz.

#WhatsApp
#WhatsApp Masaüstü
#Whatsapp Web
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