İlkokul ve ortaokul mezunları ehliyet alabilir mi? 2016 yılı itibarıyla ehliyet belgesi alınması hususunda gerek öğrenim durumu, gerekse belge alma şartları noktasında birçok değişikliğe gidilirken, bu değişimler birçok vatandaşın da lehine oldu. Ehliyet belgesi alımındaki yeni düzenlemeyle 4+4+4 eğitim sistemiyle ilişkili olarak ilkokul 4. sınıfa kadar okumuş olanların da ehliyet alabileceğini söyleyen Ceyhan, merak edilen birçok konuya da açıklık getirdi. Ceyhan, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu;





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Özgün

İlkokul diploması ve ortaokul diploması nasıl alınır?





“Türkiye'de sürücü belgesi alma şartlarında gerek öğrenim gerek yaş ve sağlık açısından birçok değişiklik yaşandı. Söz konusu bu değişiklikler veya sınavlarla ilgili birçok yeniliği de beraberinde geldi. Bu değişiklikler sürücü adaylarında, sürücü belgesi alacak olan şahıslarda veya kamuoyunda bir tereddüde yol açmış bulunmaktadır. Acaba sürücü belgesi alırken özellikle yaş olayı ve öğrenim açısından bir değişiklik var mı? diye düşünenler var.

Geçmişte 90'lı yıllarda iki defa ilköğretim ilkokul bitirmiş olanların sürücü alması yasaklanmıştı. Daha doğrusu ilkokul diplomaları geçersiz kılınmıştı. Ancak daha sonra yapılan düzenlemelerle bu haklar iade edilirken 2012 yılından sonra özellikle öğrenim çağında öğrenim yıllarının 4+4+4 şeklinde şekillenmesi sonucu 4 sınıfı bitiren ilkokul düzeyinde mezun kabul edildiğinden 4. sınıfı bitiren vatandaşlar sürücü belgesi için müracaat edebilir. İlkokul mezunu, ortaokul mezunu vatandaşlar tereddütsüz başvuruda bulunabilir, ilkokulu bitirmemiş olanlar da 4 sınıfı bitirmiş olma şartı ile müracaatlarını gerçekleştirebilirler.

İlkokul 3. veya 4. Sınıfa Kadar Okuyanlar Sürücü Belgesi Alabilir mi?

Ayrıca ilkokul 3 veya 4. sınıfa kadar okuyup da okulu bitirmeyenler sonradan Halk Eğitim müdürlüklerinden belli bir saat karşılığında alınan eğitim yani ikinci kademe yetişkinler eğitim belgesi de geçerlidir. Dolayısıyla kısaca şöyle ifade edeyim ikinci kademe olsun 4. sınıfı bitirenler olsun ve bunun üstündeki herkes sürücü belgesi alabilirler."

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Kimler Ehliyet Alabilir: İlkokul ve Ortaokul Diplomasıyla Ehliyet Alınabilir mi?

B sınıfı (otomobil) ehliyeti almak için gereken şartlar

-- 2918 sayılı Trafik Kanununa göre B sınıfı ehliyet alabilmek için en az 18 yaşını bitirip 19'dan gün almak gerekmektedir.

-- B sürücü belgesi ile otomobil, kamyonet ve traktör kullanılabilmektedir.

-- B Ehliyet alacak sürücü adayları Teorik (Trafik, Motor, İlkyardım, Trafik adabı Toplam 50 soru) ve direksiyon sınavlarına tabi tutulur.

-- Herhangi bir sınıf sürücü belgesi olup B sınıfı almak isteyenler sadece direksiyon sınavlarına tabi tutulur

-- B sınıfı ile yüklü ağırlığı 750 Kg dahil olmak üzere römorklu araç kullanılabilir

Not: Sürücü belgesi şartları 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 41. maddesi ve ilgili yönetmeliklerle belirlenir. Başvurudan önce güncel şartları e-Devlet veya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü üzerinden kontrol etmeniz önerilir.

67 Yaşında Motosiklet Ehliyeti Aldı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde ikamet eden Hayrettin Bozkurt 67 yaşında motosiklet ehliyeti aldı. Ağır vasıta ehliyeti olan ve motosiklet kullanan Bozkurt, kurallara uymak için A2 sınıfı ehliyet aldığını söyledi. Hayrettin Bozkurt, "Beni motosiklet ehliyeti almaya iten neden, trafik kuralları. Ufak bir motosikletim var. kullanabilmem için ehliyet gerekiyordu. Motosikleti alırken zaten polis arkadaş demişti 'ehliyetin var mı?' Ağır vasıta olduğunu söyledim. Bana 'bu ehliyet geçmez' dedi. Bende 'geçeni alırız' dedim. Arkadaşlara müracaat ettim. Sağ olsunlar yardımcı oldular. Bugün kısmetse sınava giriyoruz. Bu yaştan sonra ehliyet almak çok heyecan verici bir duygu. 2-3 günden beri çalışıyorum. Geçemezsem üzülürüm" dedi.





Lapseki Özel Sürücü Kursu yetkilileri, Bozkurt'un, ilerleyen yaşına rağmen kurallara uymak için ehliyet sahibi olmaya çalıştığının altını çizerek, "İnşallah başarılı olacak. Eğitimin yaşı yok. Amaç kurallara uymak. Kurallara uymak için Hayrettin ağabeyimiz çok başarılı bir örnek. İnşallah hak ettiğini alır" diye konuştu. Komisyon nezaretinde direksiyon sınavını başarıyla geçen Hayrettin Bozkurt, ehliyet almaya hak kazandı.

Sıkça Sorulan Sorular

İlkokul 4. sınıfı bitiren ehliyet alabilir mi?

4+4+4 sistemiyle ilkokul 4 yıl olduğu için 4. sınıfı bitirenler ilkokul mezunu sayılır ve sürücü belgesi için başvurabilir.

İlkokulu bitirmeyen ehliyet alabilir mi?

İlkokulu bitirmemiş olanlar, Halk Eğitim Merkezlerinden alacakları 2. kademe yetişkin okuma yazma belgesiyle ilkokul düzeyinde öğrenim şartını sağlayabilir.

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B sınıfı ehliyet için yaş sınırı kaç?

B sınıfı sürücü belgesi için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir.