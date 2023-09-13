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WhatsApp kanalı nasıl kurulur, kişi sınırı kaç?

WhatsApp, yaptığı her yenilik ve güncellemeyle gündeme gelmeye devam ediyor. Dünya çapında 2 milyardan fazla aktif kullanıcısıyla en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp’ta kanal kurma işleminin nasıl yapıldığı birçok kullanıcı tarafından araştırılıyor. Telegram’dan aşina olduğumuz kanal özelliği sayesinde kitlesel mesaj gönderimi daha kolay hale geliyor. WhatsApp’ta da son sürümlerinde sadece yöneticinin mesaj atabildiği, kanal benzeri sohbet grubu kurmak artık mümkün. Peki, WhatsApp kanalı nasıl kurulur? WhatsApp kanallara kaç kişi eklenebilir? İşte adım adım sorunun cevabı.

14:58 . 13/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
WhatsApp kanalı nasıl kurulur, kişi sınırı kaç?

WhatsApp kanalı nasıl kurulur, kişi sınırı kaç?

Dünyada en etkin iletişim ve haberleşme uygulamaları arasında öncü olan WhatsApp, yaptığı her güncellemeyle kullanıcılarını memnun etmeye devam ediyor. Birçok kullanıcı Telegram’ı kanal özelliği sebebiyle tercih ediyordu. WhatsApp son olarak getirdiği kanal özelliğiyle kullanıcı kitlesini arttırmaya devam ediyor. Peki, WhatsApp’ta kanal nasıl kurulur? İşte detaylar.

WHATSAPP KANALI KİŞİ SINIRI VAR MI, KAÇ KİŞİ EKLEBİLİR?

WhatsApp kanalları katılımcı sınırına sahip. WhatsApp kanallarına eklenebilecek maksimum kullanıcı sayısı şuan için 256.

WHATSAPP KANALI NASIL KURULUR?

  1. WhatsApp’ı açın ve sağ üstte bulunan üç noktaya tıklayın.
  2. Yeni Grup seçeneğine tıklayın. Bir kişi ekleyerek grubu kurun.
  3. Grup sayfasına girin ve yine sağ üst köşedeki üç noktaya tıklayın ve ardından 'Grup bilgisi' sekmesine tıklayın.
  4. Grup Ayarları’na basın.
  5. Burada Grup bilgisini düzenle ve Mesaj gönderebilir seçeneklerini göreceksiniz. Tam bir kanala sahip olmak için her birinin üzerini tıklayın. Açılacak pencereden Sadece Yöneticiler seçeneğini etkin hale getir ve Tamam diyerek çıkın.

Tüm bu aşamalardan sonra kanalın kullanıma hazır.

WHATSAPP KANALINA KİŞİ EKLEME VE DÜZENLEME

Kanalına kişileri tek tek ekleyebileceğin gibi bir URL bağlantısı göndererek de ekleyebilirsin. Bunu yapmak için

  1. Grup sayfanı yani kanalını aç.
  2. Tıpkı yukarıda anlattığımız gibi, sağ üst köşedeki üç noktaya tıkla ve Grup Bilgisi’ne dokun.
  3. Katılımcı eklenin altında Bağlantı yoluyla davet et seçeneğini tıkla.
  4. Açılacak pencerede bir Davet bağlantısı göreceksin, bunu ister WhatsApp ile ister diğer mesajlaşma uygulamaların ile paylaşarak veya kopyala yapıştır yaparak dilediğin şekilde gönderebilirsin.



#WhatsApp
#kanal kurma
#mesajlaşma
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