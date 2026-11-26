Yalnız mı Yanlız mı? (TDK'ya Göre Yalnız Nasıl yazılır?)

Konuşurken ve yazarken sıkça kullandığımız kelimelerden olan yalnız kelimesinin doğru ve yanlış yazılışını bu yazımızda sizlerle paylaştık. İşte TDK'ya göre yazılışı.
TDK'ya Göre "Yalnız" mı, "Yanlız" mı?
Yalnız, günlük hayatta sıkça kullandığımız kelimelerden biridir. Ancak nasıl yazıldığı zaman zaman karıştırılmaktadır. Türk Dil Kurumuna (TDK) göre kelimenin doğru yazılışı "yalnız" şeklindedir.
- Bu kelimeninyanlışolan yazılışı "yanlız" olarak yazılmış olanıdır.
- Doğruolarak yazılmış olan şekli ise "yalnız" şeklinde yazılmış olanıdır.
Yalnız Ne Demek?
TDK'ya göre yalnız; yanında başkaları olmayan, tek başına olan anlamına gelir. Kelime "yalın" kökünden türediği için "l" harfi "n" harfinden önce gelir; bu nedenle doğru yazılışı "yalnız"dır.
"Yalnız" ile İlgili Örnek Cümleler
Konunun daha net anlaşılması için kelimenin farklı anlamlarına göre örnekler verelim.
Buna göre:
- sıfat, yanında başkaları olmayan
- Sokakta yalnız oynayan bir çocuk var.
- "Çocuk annesini yalnız bırakmayı hiç istemedi."
- " Kendisini yalnız Ankara'ya kadar götürecek miktarda uçak bileti parası vardı."
"Toplantıya katılabilirsin, yalnız geç kalma."
- Ahmet arabayı yanında kimse olmadanyalnızkullanıyor.
- Ahmet'in arabayıyalnızkullanması çok tehlikeli çünkü o araba kullanmayı iyi bilmiyor.
Sıkça Sorulan Sorular
Yalnız mı yanlız mı?
TDK'ya göre doğru yazılış "yalnız"dır. "Yanlız" yanlış bir yazımdır.
Yalnızlık nasıl yazılır?
Yalnızlık kelimesi de "yalnız" kökünden türediği için "yalnızlık" şeklinde yazılır.
Yalnız kelimesi hangi anlamlarda kullanılır?
Sıfat olarak "tek başına olan", zarf olarak "yalnızca" ve bağlaç olarak "ancak, fakat" anlamlarında kullanılır.
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