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Art Arda Nasıl Yazılır? Doğru Yazılışı Ard Arda Mı, Ardarda Mı TDK?

Art arda kelimesinin yazımı devamlı karıştırılan kelimelerin arasında bulunuyor? Peki, art arda kelimesinin doğru yazımı nedir? Doğru yazılışı art arda mı artarda mı? İşte, merak edilen sorunun cevabı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Art Arda Nasıl Yazılır? Doğru Yazılışı Ard Arda Mı, Ardarda Mı TDK?
Art arda nasıl yazılır?

Nasıl yazıldığı çok merak edilen kelimelerden biri olan art arda nasıl yazılır? İşte, tüm detaylarıyla art ardanın doğru yazımı.

ART ARDA NASIL YAZILIR?

Yazımı karıştırılan kelimelerden bir diğeri de art arda kelimesidir. Kelime hem 'art arda' hem de' art arta' olarak iki farklı şekilde yazımı ile karşılaşmak mümkün, ancak bu kullanımların sadece birisi doğrudur. Art arda nasıl yazılır diye soranlara cevaben şunu söylemek gerekir; art arda kelimesi 'art arda' şekliyle yazılır.

ART ARDA BİRLEŞİK Mİ YAZILIR?

Art arda kelimesini 'ardarda' şeklinde birleşik yazanlarda olmaktadır. Ancak kelime kesinlikle birleşik olarak yazılamaz. Bu şekildeki kullanım Türkçe dil bilgisi kurallarına tamamen aykırı bir kullanımdır. Yani kelimeyi 'ardarda've 'ard arda' şeklinde görenler bunun yanlış kullanım olduğunu bilmelilerdir.

ART ARDA TDK DOĞRU YAZIMI

Art arda (doğru kullanm)

Ard arda (yanlış kullanım)

Artarda (yanlış kullanım)

Ardarda (yanlış kullanım)

Artarta (yanlış kullanım)

Art arta (yanlış kullanım)

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