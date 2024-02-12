WhatsApp’ta mesaj, arama ve durum güncellemesi almak istemediğiniz kişileri engelleyebilirsiniz. Dilerseniz sorunlu veya istenmeyen içerikler (spam) gönderdiğini düşündüğünüz kişileri şikayet de edebilirsiniz.

Engellediğiniz kişilerle aranızdaki mevcut sohbetler sohbet listenizde görünmeye devam eder. Bu sohbetleri tamamen silerek sohbet listenizden kaldırabilir veya sohbeti arşivlemeyi tercih edebilirsiniz. Ayrıca yeni mesajlar almak istediğiniz kişilerin engelini kaldırabilirsiniz.

Kendinizin veya başka birinin acil müdahale gerektiren bir tehlike altında olduğunu düşünüyorsanız lütfen bulunduğunuz bölgedeki acil yardım hizmetleriyle iletişime geçin.

WhatsApp’ta bilinmeyen numaralar nasıl engellenir?

Sohbeti açın.

İlgili kişi WhatsApp’ta kayıtlı değilse bildirimde Engelle’ye tıklayın.

Güvenlik Araçları bildiriminde, Engelle > Engelle ’ye tıklayın.

Göndereni şikayet etmek istemiyorsanız WhatsApp’a şikayet et’in yanındaki kutunun işaretini kaldırın.

İlgili kişinin engelini kaldırmak istiyorsanız Bu sohbet silinsin mi? bildiriminde Engeli kaldır’a tıklayın. Dilerseniz Sohbeti sil > Arşivle veya Sil’ e de tıklayabilirsiniz.

WhatsApp’ta kişilerin engeli nasıl kaldırılır?

Sohbetler’e gidin ve engelini kaldırmak istediğiniz kişiyle aranızdaki sohbette simgesine tıklayın. Dilerseniz Sohbetler penceresinin sağ üst kısmındaki simgesine de tıklayabilirsiniz.

{Kişi} kişisinin engelini kaldır’a tıklayın.

WhatsApp’ta kişileri şikayet etme nasıl yapılır?

Sohbetler’e gidin ve şikayet etmek istediğiniz kişiyle aranızdaki sohbette aşağı ok simgesine tıklayın. Dilerseniz Sohbetler penceresinin sağ üst kısmındaki simgesine de tıklayabilirsiniz.

{Kişi} Kişisini Şikayet Et > Şikayet Et ve Engelle veya Şikayet Et’e tıklayın.



