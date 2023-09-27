WhatsApp sohbet kilidi, kullanıcıların belirli sohbetlerini başkalarının görmesini engellemek için kullanabilecekleri bir özelliktir. Bu özellik, kilitlenen sohbetlerin ayrı bir klasöre taşınmasını ve yalnızca telefonun parolası veya biyometrik kilidi ile açılabilmesini sağlar. WhatsApp sohbet kilidini etkinleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.

WhatsApp sohbet kilidi nedir, ne işe yarar?

Android ve iPhone’da, en kişisel sohbetlerinizi parolayla korumak için sohbet kilidi özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Aldığınız mesajları okumak veya mesaj göndermek için telefonunuzun parolası, Face ID ya da parmak izi gibi cihaz kimlik doğrulama yöntemlerini kullanarak sohbetlerinizin kilidini açmanız gerekir. Bu sohbetler, diğer sohbetlerinizden ayrı olarak Kilitlenmiş sohbetler adlı bir klasörde tutulur.

Kilitli sohbetlerde bildirimin içeriği ve kişi gizlenir. Bildirim, WhatsApp: 1 yeni mesaj şeklinde görünür.

Sohbet kilidi, medyaların gizli tutulmasına yardımcı olur. Bu nedenle, medyaları telefonunuzun galerisine kaydetmek istiyorsanız bu özelliği kapatmanız gerekir.

Grup sohbetlerini ve sessize alınmış sohbetleri de kilitleyebilirsiniz.

Aramalar kilitlenmez. Kilitlenmiş sohbetlerdeki kişi veya gruplardan gelen aramalar görünmeye devam eder.

Sohbetler, yalnızca sohbet kilidini etkinleştirdiğiniz telefonda kilitlenir. Masaüstü bilgisayar gibi WhatsApp’a bağlı başka cihazlarınız varsa bu bağlı cihazlardaki sohbetler kilitlenmez.

WhatsApp’ta yedekleme ve geri yükleme özelliğini kullanarak sohbetlerinizi yeni bir telefona geri yüklediğinizde, önceden kilitlenmiş sohbetleriniz kilitli kalmaya devam eder. Kilitlenmiş sohbetlerinize erişmek için öncelikle cihaz kimlik doğrulama yöntemini (parmak izi veya Face ID) ayarlamanız gerekir.

Sohbet kilidini etkinleştirdiğinizde, sohbet ettiğiniz kişi, sohbeti kilitlediğinizi göremez.

Arşivlenmiş bir sohbeti kilitlemek istiyorsanız, söz konusu sohbeti önce arşivden çıkarıp sonra kilitlemeniz gerekir.

WhatsApp sohbet kilidi nasıl açılır?

Sohbet kilidini, ilgili sohbetin sohbet bilgisi bölümüne giderek etkinleştirebilir ve devre dışı bırakabilirsiniz. Bir sohbeti kilitlemek istediğinizde, henüz ayarlamadıysanız sizden öncelikle cihaz kimlik doğrulama yöntemini (telefon parolanız, parmak izi veya Face ID) ayarlamanız istenir.

Sohbet kilidini etkinleştirmek için:

Sohbet bilgisi > Sohbet kilidi ’ne dokunun.

Bu sohbeti parmak izi ile kilitle veya Bu Sohbeti Face ID ile Kilitle ’ye dokunun.

Kilitlenmiş sohbetler klasöründeki sohbeti görmek için Görüntüle ’ye dokunun.

Kilitlenmiş sohbetlerinizi görüntüleme

Kilitlenmiş sohbetlerinizi Kilitlenmiş sohbetler klasöründe görüntüleyebilirsiniz.

WhatsApp’ta kilitlenmiş sohbetler nasıl görüntülenir?

Kilitlenmiş sohbetlerinizi görüntülemek için:

Sohbetler sekmesine gidip ekranı aşağı kaydırın.

Kilitlenmiş sohbetler klasörüne dokunun.

Kilidi açmak için Face ID ile doğrulama işlemini gerçekleştirin veya parmak izi sensörüne dokunun.

Görüntülemek veya mesaj göndermek istediğiniz sohbete dokunun.

WhatsApp sohbet kilidi devre dışı nasıl bırakılır?

Sohbet kilidini devre dışı bırakma

Sohbet bilgisi bölümüne giderek sohbet kilidini devre dışı bırakabilirsiniz.

Sohbet kilidini devre dışı bırakmak için:

Sohbet bilgisi > Sohbet kilidi ’ne dokunun.

Ayarı kapalı konuma getirin ve parmak izi veya Face ID ile doğrulama işlemini gerçekleştirin.

WhatsApp sohbet kilidinin avantajları neler?

WhatsApp sohbet kilidinin bazı avantajları şunlardır:

Özel sohbetlerinizi korumaya yardımcı olur.

Telefonunuzun kilidi açıkken bile belirli sohbetlerinizin başkalarının görmesini engeller.

Telefonunuzu kaybettiğinizde veya çaldırıldığında özel sohbetlerinizin güvenliğini artırır.

WhatsApp sohbet kilidinin dezavantajları nedir?

WhatsApp sohbet kilidinin bazı dezavantajları şunlardır:

Sohbet kilidi özelliğini kullanmak için telefonunuzun parolası veya biyometrik kilidi ile kilitli olması gerekir.

Sohbet kilidi özelliğini kullanmak için telefonunuzun güncel bir sürümüne sahip olması gerekir.







