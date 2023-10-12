WhatsApp arama bağlantıları oluşturma
WhatsApp arama bağlantıları nasıl oluşturulur, paylaşım nasıl yapılır?
Kolayca oluşturabileceğiniz arama bağlantıları, şu anda Android ve iPhone mobil cihazlarda desteklenmektedir.
- Aramalar sekmesine dokunun.
- Arama Bağlantısı Oluştur’a dokunun.
- Aramanızın türünü seçin. Görüntülü veya sesli arama yapabilirsiniz.
- Bağlantıyı Kopyala’ya dokunduktan sonra bağlantıyı WhatsApp’ta paylaşmak için WhatsApp ile Bağlantı Gönder’e, başka bir uygulamada paylaşmak için ise Bağlantıyı Paylaş’a dokunun.
- Arama bağlantınıza sahip olan herkes aramanıza katılabilir. Bu nedenle oluşturduğunuz bağlantıyı yalnızca güvendiğiniz kişilerle paylaşın.
Engellediğiniz kullanıcılar size ait arama bağlantılarını kullanamaz.
Kullanılmayan bağlantıların süresi 30 gün sonra dolar.
Bağlantılar, gizlilik ve güvenlik nedeniyle WhatsApp tarafından iptal edilebilir.
WhatsApp aramadaki katılımcı nasıl çıkartılır, nasıl engellenir?
Arama bağlantısını oluşturan kişiler, Çıkar seçeneğiyle katılımcıları çıkarabilir. Ayrıca Çıkar ve engelle seçeneğiyle katılımcıları çıkarıp engelleyebilir. Aramadaki bir katılımcıyı çıkarmak için:
Devam eden bir aramadayken katılımcının adını veya telefon numarasını basılı tutun.
[Aramadaki kullanıcının adı] veya [telefon numarası] için Çıkar’a dokunun ya da tıklayın.
Çıkar veya Çıkar ve engelle’yi seçin.