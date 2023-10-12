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WhatsApp arama bağlantısı oluşturup herkesi tek aramada bir araya getirin

WhatsApp’tan bir yeni özellik daha geldi. Planlı bir buluşmadan önce bir arama bağlantısı oluşturarak arkadaşlarınızı tek bir görüntülü veya sesli aramada bir araya toplayın. Peki WhatsApp arama bağlantıları nasıl oluşturulur ve paylaşılır? WhatsApp aramadaki katılımcı nasıl çıkartılır, engellenir?

12:07 . 12/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
WhatsApp arama bağlantıları oluşturma

WhatsApp arama bağlantıları oluşturma

WhatsApp
’ta arama bağlantısı oluşturup paylaşabilir, böylece WhatsApp hesabı olan herkesin bu bağlantıyı açarak aramanıza katılmasını sağlayabilirsiniz. Bağlantıyı
’taki bir kişiye veya gruba gönderebilir ya da kopyalayıp başka bir şekilde paylaşabilirsiniz.
Oluşturduğunuz tüm
WhatsApp arama bağlantıları
güvenlidir ve kimse tarafından tahmin edilememeleri için birbirinden farklı URL’lere sahiptir. Arama bağlantısıyla katıldığınız aramalar uçtan uca şifrelidir.

WhatsApp arama bağlantıları nasıl oluşturulur, paylaşım nasıl yapılır?

Kolayca oluşturabileceğiniz arama bağlantıları, şu anda Android ve iPhone mobil cihazlarda desteklenmektedir.

  1. Aramalar sekmesine dokunun.
  2. Arama Bağlantısı Oluştur’a dokunun.
  3. Aramanızın türünü seçin. Görüntülü veya sesli arama yapabilirsiniz.
  4. Bağlantıyı Kopyala’ya dokunduktan sonra bağlantıyı WhatsApp’ta paylaşmak için WhatsApp ile Bağlantı Gönder’e, başka bir uygulamada paylaşmak için ise Bağlantıyı Paylaş’a dokunun.
  5. Arama bağlantınıza sahip olan herkes aramanıza katılabilir. Bu nedenle oluşturduğunuz bağlantıyı yalnızca güvendiğiniz kişilerle paylaşın.

Engellediğiniz kullanıcılar size ait arama bağlantılarını kullanamaz.

Kullanılmayan bağlantıların süresi 30 gün sonra dolar.

Bağlantılar, gizlilik ve güvenlik nedeniyle WhatsApp tarafından iptal edilebilir.

WhatsApp aramadaki katılımcı nasıl çıkartılır, nasıl engellenir?

Arama bağlantısını oluşturan kişiler, Çıkar seçeneğiyle katılımcıları çıkarabilir. Ayrıca Çıkar ve engelle seçeneğiyle katılımcıları çıkarıp engelleyebilir. Aramadaki bir katılımcıyı çıkarmak için:

Devam eden bir aramadayken katılımcının adını veya telefon numarasını basılı tutun.

[Aramadaki kullanıcının adı] veya [telefon numarası] için Çıkar’a dokunun ya da tıklayın.

Çıkar veya Çıkar ve engelle’yi seçin.

#WhatsApp
#WhatsApp arama bağlantıları oluşturma
#WhatsApp katılımcı çıkarma
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