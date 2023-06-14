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WhatsApp'ta sesli durum nasıl yapılır?

Yaptığı her güncelleme ile kullanıcılara kullanım kolaylığı sağlayan WhatsApp yeni özelliğini geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. Dünya üzerinde 43 milyon kullanıcıya sahip en popüler mesajlaşma, arama ve haberleşme uygulaması WhatsApp’ta sesli durum yapma özelliği son zamanlarda oldukça popüler hale geldi. Kullanıcılar hemen hemen yeni gelen bu özelliğin nasıl kullanıldığı merak ederek araştırıyor. Peki WhatsApp'ta sesli durum nasıl yapılır? İşte adım adım anlatımı.

15:54 . 14/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
WhatsApp Sesli Durum Yapma: WhatsApp'ta sesli durum nasıl yapılır?

WhatsApp Sesli Durum Yapma: WhatsApp'ta sesli durum nasıl yapılır?

En popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp yeni güncellemelerle yeni özellikler getirmeye devam ediyor. Sesli durum yapma özelliği WhatsApp kullanıcıları tarafından en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Bu özellik sayesinde durumlarınıza müzik ve ses ekleyerek takipçilerinize daha farklı ve keyifli anlar yaşatabilirsiniz. Peki WhatsApp'ta sesli durum nasıl yapılır? İşte sorunun cevabı.

WHATSAPP'TA SESLİ DURUM NASIL YAPILIR?

  1. WhatsApp’ı açın > Durum’a gidin.
  2. Aşağıdaki seçeneklerden birine dokunun:
  3. Yazılı durum güncellemesi oluşturmak için Metin simgesine dokunun.
  4. Emoji veya GIF eklemek için Emoji simgesine dokunun.
  5. Yazı tipi seçmek için T simgesine dokunun.
  6. Arka plan rengi seçmek için Renk simgesine dokunun.
  7. Sesli durum güncellemesi kaydetmek için Ses simgesini basılı tutun.
  • Fotoğraf çekmek, video veya GIF kaydetmek ya da seçiciden medya seçmek için Kamera simgesine veya Durumum’a dokunun. Bu makaledeki adımları izleyerek fotoğrafınızı, videonuzu veya GIF’inizi düzenleyebilir ya da bunlara bir açıklama ekleyebilirsiniz. Not: WhatsApp, 3GP ve mpeg4 formatındaki videoları destekler.
  • Bir durum güncellemesinin hedef kitlesini belirlemek için varsayılan hedef kitlenize dokunun. Ardından durum güncellemenizi görmesini istediğiniz kişileri seçip Bitti’ye dokunun.
  • Gönder’e dokunun.

DURUM GÜNCELLEMELERİ GÖRÜNTÜLEME VEYA CEVAPLAMA

Bir kişinin durum güncellemesini görmek için Durum sekmesinde dokunun. Ardından o kişinin durum güncellemesine dokunun.

Kişinin durum güncellemesini cevaplamak için durum güncellemesini görüntülerken Cevapla’ya dokunun.




#WhatsApp
#sesli durum
#WhatsApp durum
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