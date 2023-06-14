WhatsApp Sesli Durum Yapma: WhatsApp'ta sesli durum nasıl yapılır?

Fotoğraf çekmek, video veya GIF kaydetmek ya da seçiciden medya seçmek için Kamera simgesine veya Durumum’a dokunun. Bu makaledeki adımları izleyerek fotoğrafınızı, videonuzu veya GIF’inizi düzenleyebilir ya da bunlara bir açıklama ekleyebilirsiniz. Not: WhatsApp, 3GP ve mpeg4 formatındaki videoları destekler.