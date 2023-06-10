|
Teknoloji

WhatsApp'tan bir yeni özellik daha: Gizli olarak takip edilebilecek

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarının takip etmek istedikleri kişi ve kurumların kanallarının olacağı ve bu kanallarda yöneticilerin fotoğraf, metin, video, çıkartmalar ve anketler paylaşabileceği yeni özelliğini duyurdu.

15:35 . 10/06/2023 Cumartesi
Diğer
Arşiv

Arşiv

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, yaptığı güncellemelerle dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamasına yeni bir özellik daha getiriyor. Kişilerden ve kuruluşlardan anlık olarak önemli bilgileri almayı sağlayacak WhatsApp kanallar özelliği, aile,arkadaş ve topluluklarınızla olan sohbetlerden ayrı bir bölümde yer alacak. Kanallar güncellemesiyle beraber kanal sahibi kişi veya kurumlar 'tek yönlü' olarak metin, fotoğraflar, videolar, çıkartmalar ve anketler gönderebilecek. Bu sayede kullanıcılar, takip ettikleri kanallardan son gelişmeleri anlık olarak alabilecek.

Kullanıcı gizliliği ön planda

Yeni duyurduğu kanal özelliğinde gizliliğe önem verdiğini belirten WhatsApp, kullanıcıların takip ettikleri kanallarda telefon numarası veya profil resminin yöneticiye veya diğer takipçilere gösterilmeyeceğini aktardı. Kanallarda paylaşılan içerikler 30 gün geçtikten sonra silinecek. Kanal yöneticileri ekran görüntüsü alınmasını ve mesajların iletilmesini engelleme seçeneğine sahip olacak.

İlk nerelerde kullanılacak?

WhatsApp yeni güncellemeyi duyurduğu açıklamasında, kanal özelliğinin ilk olarak Kolombiya ve Singapur'daki önde gelen küresel isimlerle ve seçili kuruluşlarla birlikte çalışacağını duyurdu.





#WhatsApp
#Meta
#facebook
19 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan son dakika asgari ücret açıklaması