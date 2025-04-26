YAZ TATİLİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK 2025? 2025 karne günü tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, öğrenciler yaz tatili için gün saymaya başladı. Eylül ayında başlayan eğitim sürecinde, birinci dönem ara tatili 11-15 Kasım 2024, ikinci dönem ara tatili ise 31 Mart-4 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleşmişti. Şimdi ise gözler yaz tatilinin başlayacağı tarihe çevrildi. Peki, öğrenciler ne zaman karnelerini alacak ve yaz tatiline çıkacak? İşte, detaylar...

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2024-2025 eğitim ve öğretim yılı 20 Haziran Cuma günü karnelerin verilişi ile son bulacak. Öğrenciler ve öğretmenler üç aylık bir yaz tatili sürecine girecek.

Bu sene resmi tatil olan 1 Mayıs ve 19 Mayıs günleri hafta içine denk geliyor. Bu nedenle öğrenci ve öğretmenlere de ekstra tatil imkanı oluyor. 1 Mayıs Perşembe günü, 19 Mayıs ise Pazartesi günü tatil olacak.

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