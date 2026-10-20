Gençler siz çok zengin olacaksınız, başka şeyler düşünün

Bu yazım gençlere. Çünkü mali durumları ve geleceklerine dair neler düşündüklerine, neler paylaştıklarına bakınca meselelere tam vakıf olamadıklarını veya yanlış yorumladıklarını görüyorum.

Diyorlar ki “babalarımızın zamanında herkes ev alabiliyormuş, şimdi imkânsız.” Gençler, babalarınız ev falan almıyordu. Yolu, suyu, elektriği olmayan yerlerden ucuza arsa alıp üstüne kaçak göçek bir gecekondu yapıyordu. Çamur içinde kilometrelerce yürüyüp dolmuşa biniyor, işe gidiyordu. Hatta bazısı arsa bile almıyordu. Bildiğin orman arazilerine çöküp oralara ev yapıyordu. Hatta başkasının arsası üzerine gidip kafalarına göre bir şeyler çatılayanlar da vardı.

Araba almaları falan zaten imkânsızdı.

Sonraları kurdukları bu yapı ile rant zengini oldular, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, araba falan aldılar.

En zor işlerde çalıştılar ama…

Yalnız unutmayın emekleriyle var olmaya çalıştılar. Öyle var olunur zira.

Bazısınınsa önüne bugün hayal görülen ev, konut kredileriyle ve ucuz fiyatlarla altın tepside geldi, almadılar. Bilerek almadılar. Ekseri ihtiyacı olanlar değil, yatırım için alanlar aldı. İrade göstermekte ihtiyaçlılara göre daha mahirdiler.

Size bunları anlatıyorum gençler çünkü sizin bu ev/araba konularını fazla düşünmenize gerek yok. Alınanlar sizin için alındı, biriktirilenler sizin için biriktirildi zaten. Bir de sizler az kardeşsiniz... Sizlere öyle miraslar kalacak ki hepiniz zengin olacaksınız. Kader böyle gibi.

Hatta siz bu ülkedeki en zengin jenerasyon olacaksınız.

Neredeyse hepinizin anlamlı bir değer atfedilecek evi, arabası, tarlası tapanı, bir şeyleri başlatmak için parası da olacak. Size kalmazsa karınıza, kocanıza kalacak. Bu bakımlardan çok rahat olacaksınız.

Ama inadına bunlar üstünde duruyorsunuz. “Biz ne yapabiliriz ki,” diye sorup duruyorsunuz. Acaba bir şey yapmaya niyetiniz olmadığını ifade etmek için mi bu soru etrafında dönüyorsunuz?

Gençler siz bunları düşünmeyin. Kuşaklar böyledir.

Şartlar, her zaman, kendi dönemine göre ve önceki kuşaklarla kıyaslandığında en zorudur.

Fırsatlar, her zaman kendi dönemine göre ve önceki kuşaklarla kıyaslandığında, en kaçırılmazıdır.

Emek her zaman, kendi dönemine göre ve önceki kuşaklarla kıyaslandığında, en gerçek olanıdır.

Bolluk hiçbir zaman, bugünkü kadar dizinizin dibinde olmadı.

Gelecekte siz bir şey yaparak değil, yapmayarak rahat edeceksiniz. Yapmayacaklarınız bellidir; kabaca faize, kumara, aile dışı sapkınlıklara meyletmemek. Bir de iyi kötü emeğinizle saygınlık kazanmaya bakarsanız gerçekten Türk milletinin tarihi boyunca ekonomik olarak en rahat nesli olacaksınız. Bugünkü Avrupalılar kadar rahat…

Evet, size kalacak mirası bu kadar konu edinmeme bozulmuş olabilirsiniz. Ya da hayatın evden arabadan ibaret olamayacağını da anlamış olabilirsiniz. Zaten bunu anlayın diye yazdım.

Gençler, sizin kuşağınızın sınavı, zannettiğiniz gibi servet edinmek değil, size devredildiğinde serveti ne yapacağınızı bilmektir.

Asıl düşünmeniz gereken; hayatı nasıl anlamlandıracağınız, bu ülkeye ve insanlığa hangi katkıyı verebileceğinizdir.

Yetenek, problem ve imkân hiçbir zaman bu kadar dip dibe olmadı.

Büyük meseleler icat etmenize gerek yoktur. Çünkü meselemiz zaten bellidir ve zaten büyüktür; nizam-ı alem ilay-ı kelimetullah… Bunun kaynağı da kuralı da bellidir. Peygamberimiz veda hutbesinde üç husus üzerinde durur. Canı korumak (kan davasına son), malı korumak (faize, hırsızlığa, vasiyete son), ırzı korumak (namussuzluğa son)… Bunlara biz tecavüz etmeyeceğiz, başkasına da ettirmeyeceğiz. Meselemiz budur.

Kendi küçük pencerenizden, kendi sınıf sıranızdan, kendi çalışma masanızdan, kendi tarlanızdan, kendi dükkanınızdan büyük meseleye hangi katkıyı verdiğinizi anlamaya çalışın, yeter.

Bu dünyanın nizam için ihtiyaç duyduğu hangi yeteneğe sahipsiniz ya da hangi yeteneği geliştiriyorsunuz buna bakın, yeter.

Hangi gerçek problemi çözeceğinize odaklanın, yeter.

Size kalan imkânı kaç kişinin hayatını büyüten bir değere dönüştüreceksiniz, bunu sorgulayın yeter.