Anasayfa
Yazarlar
Yusuf Dinç
Gençler siz çok zengin olacaksınız, başka şeyler düşünün

Gençler siz çok zengin olacaksınız, başka şeyler düşünün

Yusuf Dinç
Yusuf DinçYeni Şafak Gazete Yazarı
04:00, 20/10/2026, Salı • Yeni Şafak Haber Merkezi
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Gençler siz çok zengin olacaksınız, başka şeyler düşünün

Bu yazım gençlere. Çünkü mali durumları ve geleceklerine dair neler düşündüklerine, neler paylaştıklarına bakınca meselelere tam vakıf olamadıklarını veya yanlış yorumladıklarını görüyorum.

Diyorlar ki “babalarımızın zamanında herkes ev alabiliyormuş, şimdi imkânsız.” Gençler, babalarınız ev falan almıyordu. Yolu, suyu, elektriği olmayan yerlerden ucuza arsa alıp üstüne kaçak göçek bir gecekondu yapıyordu. Çamur içinde kilometrelerce yürüyüp dolmuşa biniyor, işe gidiyordu. Hatta bazısı arsa bile almıyordu. Bildiğin orman arazilerine çöküp oralara ev yapıyordu. Hatta başkasının arsası üzerine gidip kafalarına göre bir şeyler çatılayanlar da vardı.

Araba almaları falan zaten imkânsızdı.

Sonraları kurdukları bu yapı ile rant zengini oldular, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, araba falan aldılar.

En zor işlerde çalıştılar ama…

Yalnız unutmayın emekleriyle var olmaya çalıştılar. Öyle var olunur zira.

Bazısınınsa önüne bugün hayal görülen ev, konut kredileriyle ve ucuz fiyatlarla altın tepside geldi, almadılar. Bilerek almadılar. Ekseri ihtiyacı olanlar değil, yatırım için alanlar aldı. İrade göstermekte ihtiyaçlılara göre daha mahirdiler.

Size bunları anlatıyorum gençler çünkü sizin bu ev/araba konularını fazla düşünmenize gerek yok. Alınanlar sizin için alındı, biriktirilenler sizin için biriktirildi zaten. Bir de sizler az kardeşsiniz... Sizlere öyle miraslar kalacak ki hepiniz zengin olacaksınız. Kader böyle gibi.

Hatta siz bu ülkedeki en zengin jenerasyon olacaksınız.

Neredeyse hepinizin anlamlı bir değer atfedilecek evi, arabası, tarlası tapanı, bir şeyleri başlatmak için parası da olacak. Size kalmazsa karınıza, kocanıza kalacak. Bu bakımlardan çok rahat olacaksınız.

Ama inadına bunlar üstünde duruyorsunuz. “Biz ne yapabiliriz ki,” diye sorup duruyorsunuz. Acaba bir şey yapmaya niyetiniz olmadığını ifade etmek için mi bu soru etrafında dönüyorsunuz?

Gençler siz bunları düşünmeyin. Kuşaklar böyledir.

Şartlar, her zaman, kendi dönemine göre ve önceki kuşaklarla kıyaslandığında en zorudur.

Fırsatlar, her zaman kendi dönemine göre ve önceki kuşaklarla kıyaslandığında, en kaçırılmazıdır.

Emek her zaman, kendi dönemine göre ve önceki kuşaklarla kıyaslandığında, en gerçek olanıdır.

Bolluk hiçbir zaman, bugünkü kadar dizinizin dibinde olmadı.

Gelecekte siz bir şey yaparak değil, yapmayarak rahat edeceksiniz. Yapmayacaklarınız bellidir; kabaca faize, kumara, aile dışı sapkınlıklara meyletmemek. Bir de iyi kötü emeğinizle saygınlık kazanmaya bakarsanız gerçekten Türk milletinin tarihi boyunca ekonomik olarak en rahat nesli olacaksınız. Bugünkü Avrupalılar kadar rahat…

Evet, size kalacak mirası bu kadar konu edinmeme bozulmuş olabilirsiniz. Ya da hayatın evden arabadan ibaret olamayacağını da anlamış olabilirsiniz. Zaten bunu anlayın diye yazdım.

Gençler, sizin kuşağınızın sınavı, zannettiğiniz gibi servet edinmek değil, size devredildiğinde serveti ne yapacağınızı bilmektir.

Asıl düşünmeniz gereken; hayatı nasıl anlamlandıracağınız, bu ülkeye ve insanlığa hangi katkıyı verebileceğinizdir.

Yetenek, problem ve imkân hiçbir zaman bu kadar dip dibe olmadı.

Büyük meseleler icat etmenize gerek yoktur. Çünkü meselemiz zaten bellidir ve zaten büyüktür; nizam-ı alem ilay-ı kelimetullah… Bunun kaynağı da kuralı da bellidir. Peygamberimiz veda hutbesinde üç husus üzerinde durur. Canı korumak (kan davasına son), malı korumak (faize, hırsızlığa, vasiyete son), ırzı korumak (namussuzluğa son)… Bunlara biz tecavüz etmeyeceğiz, başkasına da ettirmeyeceğiz. Meselemiz budur.

Kendi küçük pencerenizden, kendi sınıf sıranızdan, kendi çalışma masanızdan, kendi tarlanızdan, kendi dükkanınızdan büyük meseleye hangi katkıyı verdiğinizi anlamaya çalışın, yeter.

Bu dünyanın nizam için ihtiyaç duyduğu hangi yeteneğe sahipsiniz ya da hangi yeteneği geliştiriyorsunuz buna bakın, yeter.

Hangi gerçek problemi çözeceğinize odaklanın, yeter.

Size kalan imkânı kaç kişinin hayatını büyüten bir değere dönüştüreceksiniz, bunu sorgulayın yeter.

Başlıklar :toplumekonomiyusuf dinç
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026