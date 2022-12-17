Özgün Yeni Malatya-Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İLK 11 KADROSU)
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Yeni Malatya-Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İLK 11 KADROSU)

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Yeni Malatyaspor ile Keçiörengücü bugün karşı kaşıya gelecek. Mücadele trtspor.com.tr'den canlı yayınlanacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni Malatyaspor- Keçiörengücü CANLI: Yeni Malatyaspor- Keçiörengücü maçı saat kaçta, ilk 11 belli oldu mu?
Yeni Malatyaspor- Keçiörengücü

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YENİ MALATYASPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü maçı 17 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da beIN Sports MAX 1'de canlı yayınlanacak.

Bu maç öncesi Yeni Malatya'nın 12 puanı bulunuyor, Malatya ekibinin ligde sadece 2 galibiyet aldı.

Ankara ekibi Keçiörengücü zirve takibini sürdürüyor. Ligde 29 puanı bulunan Ankara ekibi 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Keçiörengücü ligde geçen hafta evinde Adanaspor'u 1-0 mağlup etmişti.

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