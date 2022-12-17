Yeni Malatya-Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İLK 11 KADROSU)

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YENİ MALATYASPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü maçı 17 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da beIN Sports MAX 1'de canlı yayınlanacak.

Bu maç öncesi Yeni Malatya'nın 12 puanı bulunuyor, Malatya ekibinin ligde sadece 2 galibiyet aldı.

Ankara ekibi Keçiörengücü zirve takibini sürdürüyor. Ligde 29 puanı bulunan Ankara ekibi 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

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Keçiörengücü ligde geçen hafta evinde Adanaspor'u 1-0 mağlup etmişti.

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