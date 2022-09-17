Özgün Zıhar ne demek? Zıhar kefareti nedir?
DİNİ BİLGİLER

Zıhar ne demek? Zıhar kefareti nedir?

Günlük hayatta pek karşılaşmadığımız zıhar kelimesinin anlamı insanlar tarafından merak ediliyor. Arapça kökenli bu terim Kur’an’da da geçmektedir. Sözlükte “sırt, arka, yüzey” gibi anlamları bulunan bu kelimenin dini yönden ne anlama geldiğini haberimizde bulabilirsiniz. Peki zıhar ne demek? Zıhar kefareti nedir? Kur’an’da zıhar nerede geçiyor? İşte soruların cevapları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Zıhar ne demek? Zıhar kefareti nedir?
Zıhar

İslam hukukunda kullanılan zıhar kelimesi, İslam öncesi Hicaz-Arap toplumuna kadar uzanan bir geleneği simgeler. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (sav) zamanında meydana gelmiş bir olay üzerine ayet inmiştir.

ZIHAR NE DEMEK?

Zıhar kelimesinin İslam hukukundaki tam anlamı "annem gibisin" şeklindedir.

ZIHAR KEFARETİ NEDİR?

Cahiliye döneminde bir erkeğin karısına ‘’Artık sen bana anamın sırtı gibisin’’ demesiyle onu kendisine haram kıldığına inanılırdı ve boşanma sayılırdı. Dinimiz kadının aleyhine olan bu boşanma tarzını kaldırdı.

Hatta bu üslûpta bir söz söylemeyi kınadı. Bununla birlikte karısının herhangi bir uzvunu kendisine nikâhı ebediyen haram olan bir kadının uzvuna benzeterek perhiz yemini yapan kimseye, kefâret ödemesi mükellefiyeti yükledi. Bu sebeple zıhâr kefâreti, zıhar yemini yapan kimsenin karısıyla tekrar bir araya gelebilmesi için ödemesi gereken kefaretin adıdır.

Kur’an-ı Kerim'de zıharın kefaretiyle ilgili ayetler bulunmaktadır. Bu ayetlere ve tefsirine verdiğimiz linkten ulaşabilirsiniz.

Mücâdele Suresi 3-4. ayetler ve tefsiri için tıklayın

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