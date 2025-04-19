114.Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM sonuç için tarih verdi

Sorgulama ekranında adayların sınavdan almış oldukları toplam puanın yanı sıra, verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları da detaylı olarak görüntülenecektir. Bu sayede adaylar, hangi konularda başarılı olduklarını ve hangi alanlarda eksiklik yaşadıklarını daha net bir şekilde değerlendirme fırsatı bulacaklardır.