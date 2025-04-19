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114.Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM sonuç için tarih verdi

114.Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM sonuç için tarih verdi

16:5219/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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114.Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
114.Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

12 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen Özel Güvenlik 114. Dönem Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi Sınavının ardından, gözler Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından açıklanacak sonuçlara çevrildi. Sınav heyecanını geride bırakan adaylar, şimdi de ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtını arıyor.

Özel Güvenlik 114. Dönem Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitim Sınavı’nın tamamlanmasının ardından sonuç beklentisi arttı. 12 Nisan’da gerçekleştirilen sınavların ardından adayların gözü Emniyet Genel Müdürlüğü’ne çevrildi. Beklenen açıklama, EGM’nin yayımladığı sınav takvimiyle geldi.

12 Nisan tarihinde düzenlenen ÖGG 114. Dönem Temel Eğitim Sınavı ve 90. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları 2 Mayıs tarihinde erişime açılacak.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi olan egm.gov.tr adresinden sonuçlara ulaşabilecek.

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavına katılan adaylar, sınav sonuçlarını kolaylıkla sorgulayabileceklerdir. Sonuç sorgulama işlemi, T.C. kimlik numarası, sınav adı ve ekranda yer alan güvenlik kodunun eksiksiz bir şekilde girilmesiyle gerçekleştirilecektir.

Sorgulama ekranında adayların sınavdan almış oldukları toplam puanın yanı sıra, verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları da detaylı olarak görüntülenecektir. Bu sayede adaylar, hangi konularda başarılı olduklarını ve hangi alanlarda eksiklik yaşadıklarını daha net bir şekilde değerlendirme fırsatı bulacaklardır.

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