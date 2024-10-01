"2024 – 2025 Ek yurt başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Ek yurt başvuru tarihleri açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. KYK yurtları, ek başvuru döneminde de birçok öğrenciye barınma imkanı sağlayarak, eğitim hayatlarına destek olmayı sürdürecek. Peki, Ek yurt başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK ek yurt başvurusu için özel bir tarih bulunmamaktadır. 2024 yılı KYK ek yurt başvuruları için net bir tarih belirlenmemiştir. Ancak, öğrenciler eğitim dönemi boyunca ek yurt başvurularını yapabilirler. Genellikle, ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yurtlarda boş kalan kontenjanlar için ek başvuru süreci başlatılır.

EK YURT BAŞVURUU NEDİR, NASIL YAPILIR?