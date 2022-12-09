Dünya Kupası sonrası Süper Lig 15. hafta lig fikstürü belli oldu

Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kalırken, 15.hafta maçlarının ne zaman oynanacağı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bilindiği gibi 14 .hafta itibarıyla Süper Lig'e 2022 Dünya Kupası nedeniyle ara verilmişti. Süper Lig 15. hafta fikstürü haberimizde.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun 15. haftası 25 Aralık itibariyle başlayacak ancak haftanın maçlarının hangi günlerde oynanacağı henüz açıklanmadı.

SÜPER LİG 15. HAFTA FİKSTÜRÜ

Antalyaspor - Ankaragücü

Ümraniye - Başakşehir

Galatasaray - İstanbulspor

Hatayspor - Giresunspor

Trabzonspor - Fenerbahçe

Gaziantep FK - Beşiktaş

Adana Demir - F.Karagümrük

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Kasımpaşa - Sivasspor

Konyaspor - Alanyaspor