Özgün Dünya Kupası sonrası Süper Lig 15 hafta lig fikstürü belli oldu
ÖZGÜN HABERLER

Dünya Kupası sonrası Süper Lig 15. hafta lig fikstürü belli oldu

2022 FIFA Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanına ara verildi. Takımlarının maçlarını bekleyen taraftarlar Süper Lig'in ne zaman başlayacağı belli oldu. Süper Lig'de 15. hafta 25 Aralık'ta başlıyor. Peki, hangi takımlar, hangi tarhilerde oynayacak? İşte Süper Lig'de 15. hafta fikstürü..

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
25 Aralık Süper Lig 15. hafta: Dünya Kupası sonrası Süper Ligde hangi maçlar oynanacak?
Süper lig

Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kalırken, 15.hafta maçlarının ne zaman oynanacağı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bilindiği gibi 14 .hafta itibarıyla Süper Lig'e 2022 Dünya Kupası nedeniyle ara verilmişti. Süper Lig 15. hafta fikstürü haberimizde.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun 15. haftası 25 Aralık itibariyle başlayacak ancak haftanın maçlarının hangi günlerde oynanacağı henüz açıklanmadı.

SÜPER LİG 15. HAFTA FİKSTÜRÜ

Antalyaspor - Ankaragücü

Ümraniye - Başakşehir

Galatasaray - İstanbulspor

Hatayspor - Giresunspor

Trabzonspor - Fenerbahçe

Gaziantep FK - Beşiktaş

Adana Demir - F.Karagümrük

Kasımpaşa - Sivasspor

Konyaspor - Alanyaspor

Paha biçilemiyor

Paha biçilemiyor

19 yıl sonra Türkiye'ye getirildi.
Kadrolar açıklandı

Kadrolar açıklandı

​Dünya Kupası çeyrek finalinde Hırvatistan ile Brezilya karşılaşıyor.
Hedef 10 milyar dolar

Bulgaristan ile yeni adım: İş birliğimiz daha da gelişecek.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl koridorundan az gelişmiş ülkelere imkanlar gönderilecek.

​AK Parti'li Zengin: 336 vekilin imzaladığı teklifi birazdan sunacağız.

Tasarımı ve üretimi yüzde 100 Türk mühendisliği imzası taşıyor.

Baraj seviyesi azalınca ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.