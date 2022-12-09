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Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig 15. hafta lig fikstürü

2022 FIFA Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanına ara verildi. Takımlarının maçlarını bekleyen taraftarlar Süper Lig'in ne zaman başlayacağı belli oldu. Süper Lig'de 15. hafta 25 Aralık'ta başlıyor. Peki, hangi takımlar, hangi tarhilerde oynayacak? İşte Süper Lig'de 15. hafta fikstürü..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
25 Aralık Süper Lig 15. hafta: Hangi maçlar oynanacak?
Süper lig

Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kalırken, 15.hafta maçlarının ne zaman oynanacağı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bilindiği gibi 14 .hafta itibarıyla Süper Lig'e 2022 Dünya Kupası nedeniyle ara verilmişti. Süper Lig 15. hafta fikstürü haberimizde.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun 15. haftası 25 Aralık itibariyle başlayacak ancak haftanın maçlarının hangi günlerde oynanacağı henüz açıklanmadı.

SÜPER LİG 15. HAFTA FİKSTÜRÜ

Antalyaspor - Ankaragücü

Ümraniye - Başakşehir

Galatasaray - İstanbulspor

Hatayspor - Giresunspor

Trabzonspor - Fenerbahçe

Gaziantep FK - Beşiktaş

Adana Demir - F.Karagümrük

Kasımpaşa - Sivasspor

Konyaspor - Alanyaspor

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