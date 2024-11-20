Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
25 gram burma bilezik güncel fiyatı

25 gram burma bilezik güncel fiyatı

14:0220/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Güncel bilezik fiyatları-25 gram burma bilezik fiyatı
Güncel bilezik fiyatları-25 gram burma bilezik fiyatı

Güncel 25 gram burma bilezik fiyatları, altın piyasasındaki değişimlere göre sıkça merak ediliyor. 25 gram burma bilezik fiyatı, gram altının anlık değerine ve işçilik maliyetine bağlı olarak farklılık gösterebilir. İşte 25 gram burma bilezik güncel fiyatı.

Bilezik fiyatları mı merak ediyorsunuz? Özellikle de 25 gram burma bilezik fiyatlarını öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz.
ndaki dalgalanmalar doğrudan bilezik fiyatlarını etkilediği için güncel 25 gram burma bilezik fiyatları da anlık olarak değişmekte. Altının gram fiyatı yükseldikçe bilezik fiyatları da artış gösterir.

25 gram burma bilezik ne kadar?

22 Ayar Bilezik bugünkü alış fiyatı 2,812,60 TL, satış fiyatı 2,821,72 TL'dir. 20 Kasım 2024 saat 13:37 tarihi itibariyle 25 Gram 22 Ayar Bilezik 70543,00 Türk Lirasına karşılık gelmektedir.

20 Gram 22 Ayar Bilezik Fiyatı Kaç TL?

20 Gram 22 Ayar Bilezik 56467,20 Türk Lirasına karşılık gelmektedir.

25 Gram 22 Ayar Bilezik Fiyatı Kaç TL?

25 Gram 22 Ayar Bilezik 70577,25 Türk Lirasına karşılık gelmekte.

30 Gram 22 Ayar Bilezik Fiyatı Kaç TL?

30 Gram 22 Ayar Bilezik 84684,30 Türk Lirasına karşılık gelmekte.

50 Gram 22 Ayar Bilezik Fiyatı Kaç TL?

50 Gram 22 Ayar Bilezik 141126,00 Türk Lirasına karşılık gelmektedir.

22 ayar burma bilezik fiyatları ne kadar?

Burma bilezik fiyatları grama, işçiliğe ve altın kuruna göre değişmektedir. En uygun fiyat garantisiyle
nı haberimizden öğrenebilirsiniz.

En düşük burma bilezik kaç gramdır?

Hem yatırımlık hem de takımlık altın bilezik denince akla ilk gelen takı olan burma bilezikler her gramda üretilebilmektedir. 2 telin burulmasıyla yapılan 2'li burma bilezikler 7 gramdan başlamaktadır.

Burma bilezik değer kaybeder mi?

İşçiliği en az olan bu yüzdende yatırımlık bilezik olarakta bilinen burma bilezikler en az değer kaybeden bileziklerin başında gelir. Tüm altın takılarda olduğu gibi burma altın bileziklerde de alış ve satış arasında fark olmaktadır.

Burma altın bilezik çeşitleri nelerdir?

Her altın takıda farklı modeller olduğu gibi burma altın bileziklerde farklı çeşitlerde üretilmektedir. Kullanılan altın tel sayısına göre ikili burma (tekli burma), 3’lü burma ve örgü şeklinde olanlar ise Ankara burma olarak adlandırılmaktadır. Diğer burmalardan farklı olarak tokalı olarak kelepçe şeklinde üretilen bilezikler ise Erzurum burma ismiyle ünlenmiştir.

1 adet burma bilezik kaç gram?

Burma altın bilezikler her gramda üretilmektedir. En hafif burma bilezik 7 gram olarak üretilebilmektedir. Çoğunlukla tercih edilen burma bilezik ağırlıkları 10,15,20,25 ve 30 gramdır.


#Bilezik fiyatları
#25 gram burma bilezik
#güncel 25 gram burma bilezik fiyatı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Meteoroloji son dakika hava durumu: İstanbul'a kar ne zaman yağacak 2024?