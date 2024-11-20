Bilezik fiyatları mı merak ediyorsunuz? Özellikle de 25 gram burma bilezik fiyatlarını öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Altın fiyatları ndaki dalgalanmalar doğrudan bilezik fiyatlarını etkilediği için güncel 25 gram burma bilezik fiyatları da anlık olarak değişmekte. Altının gram fiyatı yükseldikçe bilezik fiyatları da artış gösterir.

25 gram burma bilezik ne kadar?

22 Ayar Bilezik bugünkü alış fiyatı 2,812,60 TL, satış fiyatı 2,821,72 TL'dir. 20 Kasım 2024 saat 13:37 tarihi itibariyle 25 Gram 22 Ayar Bilezik 70543,00 Türk Lirasına karşılık gelmektedir.

20 Gram 22 Ayar Bilezik Fiyatı Kaç TL?

20 Gram 22 Ayar Bilezik 56467,20 Türk Lirasına karşılık gelmektedir.

25 Gram 22 Ayar Bilezik Fiyatı Kaç TL?

25 Gram 22 Ayar Bilezik 70577,25 Türk Lirasına karşılık gelmekte.

30 Gram 22 Ayar Bilezik Fiyatı Kaç TL?

30 Gram 22 Ayar Bilezik 84684,30 Türk Lirasına karşılık gelmekte.

50 Gram 22 Ayar Bilezik Fiyatı Kaç TL?

50 Gram 22 Ayar Bilezik 141126,00 Türk Lirasına karşılık gelmektedir.

22 ayar burma bilezik fiyatları ne kadar?

Burma bilezik fiyatları grama, işçiliğe ve altın kuruna göre değişmektedir. En uygun fiyat garantisiyle burma altın bilezik güncel fiyatları nı haberimizden öğrenebilirsiniz.

En düşük burma bilezik kaç gramdır?

Hem yatırımlık hem de takımlık altın bilezik denince akla ilk gelen takı olan burma bilezikler her gramda üretilebilmektedir. 2 telin burulmasıyla yapılan 2'li burma bilezikler 7 gramdan başlamaktadır.

Burma bilezik değer kaybeder mi?

İşçiliği en az olan bu yüzdende yatırımlık bilezik olarakta bilinen burma bilezikler en az değer kaybeden bileziklerin başında gelir. Tüm altın takılarda olduğu gibi burma altın bileziklerde de alış ve satış arasında fark olmaktadır.

Burma altın bilezik çeşitleri nelerdir?

Her altın takıda farklı modeller olduğu gibi burma altın bileziklerde farklı çeşitlerde üretilmektedir. Kullanılan altın tel sayısına göre ikili burma (tekli burma), 3’lü burma ve örgü şeklinde olanlar ise Ankara burma olarak adlandırılmaktadır. Diğer burmalardan farklı olarak tokalı olarak kelepçe şeklinde üretilen bilezikler ise Erzurum burma ismiyle ünlenmiştir.

1 adet burma bilezik kaç gram?

Burma altın bilezikler her gramda üretilmektedir. En hafif burma bilezik 7 gram olarak üretilebilmektedir. Çoğunlukla tercih edilen burma bilezik ağırlıkları 10,15,20,25 ve 30 gramdır.



