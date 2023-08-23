3600 Ek Göstergeden Kimler Yararlanacak Kimin Maaşı Ne Kadar Olacak?
Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen arasında zam oranında uzlaşma sağlanamadı. Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen zam oranında uzlaşma sağlayamayınca Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girdi.
Hükümet en son memura ne kadar zam teklif etti?
Hükümet son teklifinde 2024 için toplam yüzde 25, 2025 için ise toplam yüzde 11 zam teklif etmişti. Ancak 2024 için toplam yüzde 70, 2025 için ise yüzde 40 zam isteyen Memur-Sen bu teklifi kabul etmemişti.
Toplu Sözleşme görüşmeleri 3600 ek gösterge son durum ne?
Toplu sözleşmede birçok ünvandaki çalışanların gözetildiği başlıkların olduğunu belirten Yalçın, şöyle devam etti: "3600 ek gösterge konusu beraber çalışılacak ve uygun bir zamanda hükümete teslim edilecek. Bu açıdan bu toplu sözleşmede masaya gelirken birçok maddeyle gelmiştik ve bunlar revize edilerek daha sonra 960 maddede tasnif edilmişti. Masadan çözüm üretelim diye olağanüstü gayret gösterdik. Hizmet kolu bazında çok önemli adımların atıldığını görüyoruz. Ülkemizin şartlarını dikkate alarak, ülkemizin şartları nispetinde olumlu yaklaşılan maddeler oldu. Şüphesiz daha fazla kazanım üretmek için elimizden gelen gayreti yine göstermeye devam edeceğiz."
Hakem heyeti memur zammı kararını ne zaman açıklayacak?
Yüksek yargı mensubu, bürokrat, sendikacı ve akademisyenlerden oluşan 11 kişilik Kamu Görevlileri Hakem Heyeti, toplu sözleşmeye dair nihai kararını 31 Ağustos'a kadar verecek. Heyetin vereceği karara hiçbir şekilde itiraz edilemiyor ve yargıya taşınamıyor.
Memura hangi yeni haklar geliyor?
Toplu Sözleşme Görüşmeleri için zam teklifinin yanında sosyal haklar konusuda masaya yer alıyor. Gündeme gelen konu başlıkları şöyle:
- Birinci dereceye ulaşan kamu görevlilerine 3600 ek gösterge getirilmesi
- Kamu görevlilerinin disiplin cezalarına ilişkin belirli şartlarda disiplin affı çalışması
- İstişari yapılara görevde yükselmeyi belirli düzeylerde yapılması
- Memurlara hac izni
- TOKİ konutlarında öncelik
- Engelli memurlara kamu lojmanlarında kolaylık sağlanması
- Servisten yararlanamayanlara toplu taşıma kartı
- Görevde yükselme sınavlarının 3 yıl içinde yapılması zorunluluğu