61. Türkiye Kupası sahibini buluyor: ZTK Fenerbahçe - Başakşehir maçı saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Peki Fenerbahçe-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe-Başakşehir maçı saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Başakşehir finali 11 Haziran Pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20:45'te oynanacak.

Fenerbahçe-Başakşehir maçı hangi kanalda?

Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı müsabaka ATV'den canlı yayımlanacak.

Fenerbahçe - Başakşehir muhtemel 11'ler

Fenerbahçe:

İrfan Can; Ferdi, Samet, Szalai, Peres; Arao; Arda, Zajc, İrfan; Batshuayi, Valencia

Başakşehir:

Muhammed; Şener, Duarte, Touba, Lima; Biglia; Januzaj, Ömer Ali, Berkay, Deniz; Figueiredo

Futbolda 61. Türkiye Kupası sahibini buluyor

Futbolda Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen 61. Türkiye Kupası, Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında bugün İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda yapılacak final maçıyla sahibini bulacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962-1963'ten itibaren düzenlenen Türkiye Kupası, 1980-1981 sezonu itibarıyla Federasyon Kupası adı altında oynanmaya başladı. Organizasyonun adı 1992-1993 sezonundan itibaren yeniden Türkiye Kupası olarak değiştirildi.

Kupada geçen sezon İstanbul'da oynanan finalde Sivasspor, normal süresi 1-1 berabere biten maçta Kayserispor'u 3-2 yenerek mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe 11 kez finalde kaybetti

Finalistlerden Fenerbahçe, daha önce finalde kupayı en fazla kaybeden takım olarak dikkati çekiyor. Organizasyonda daha önce 17 kez final oynayan sarı-lacivertli takım, 6 kez mutlu sona ulaşırken, 11 kez de kupayı rakiplerine kaptırdı. Fenerbahçe, finalde 5 kez Galatasaray, 3 kez Beşiktaş, birer kez de Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Akhisarspor'a kaybetti.

Türkiye Kupası'nda ayrıca Altay 7 kez finale çıkıp 2 kez, Bursaspor da 6 kez final oynayıp sadece bir kez kupanın sahibi olabildi.

Medipol Başakşehir oynadığı iki finali de kaybetti

Medipol Başakşehir, daha önce iki kez finalde mücadele etmesine rağmen kupaya ulaşamadı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ismiyle mücadele ettiği 2010-2011 sezonunda finalde Beşiktaş'a penaltılar sonucunda mağlup olan turuncu-lacivertli takım, 2016-2017 sezonunda da Konyaspor'a aynı şekilde yenildi.

Rekorlar Galatasaray'da

Türkiye Kupası tarihinde rekorlar Galatasaray'ın elinde bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip organizasyonda daha önce 23 kez final oynarken, 18 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Kupayı en çok kazanan takım olan Galatasaray, organizasyonun ilk 4 senesinde de kupayı kimseye kaptırmayarak bu alanda da rekora sahip.

Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonun ilk kez düzenlendiği 1962-1963 sezonu ile 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupanın sahibi oldu.

16 ayrı takım kazandı

Türkiye Kupası'nı, 60 yıllık geçmişinde şimdiye dek 16 ayrı takım müzesine götürdü. Kupada şimdiye dek Galatasaray 18, Beşiktaş 10, Trabzonspor 9, Fenerbahçe 6, Altay, MKE Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliği ve Kocaelispor ikişer, Eskişehirspor, Bursaspor, Sakaryaspor, Kayserispor, Atiker Konyaspor, Akhisarspor ve Sivasspor da birer kez mutlu sona ulaştı.

24 ayrı takım final oynadı

Türkiye Kupası'nın 60 yıllık geçmişinde daha önce 24 ayrı takım finallerde mücadele ederken, bunlardan 16'sı en az 1 kez kupa sevinci yaşadı. Finale yükselip de kupayı şimdiye dek hiç kazanamayan takımlar ise eski ismi İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir (2 kez) Adana Demirspor, Boluspor, Mersin İdmanyurdu, Samsunspor, Antalyaspor, Kayseri Erciyesspor ve Alanyaspor. Bunun yanı sıra Kocaelispor 2, Sakaryaspor, Konyaspor ve Sivasspor ise oynadığı tek finalde kupayı kazanma başarısını gösterdi.

Türkiye Kupası, 11. kez sahibini İzmir'de bulacak

Bu sezon 61'incisi Ziraat Bankası sponsorluğunda düzenlenen Türkiye Kupası tarihinde İzmir, 11. kez final müsabakasına ev sahipliği yapacak. Geride kalan 60 yılda 30 kez çift maç üzerinden oynandıktan sonra tek müsabaka üzerinden yapılmaya başlayan Türkiye Kupası'nda final heyecanı bugüne kadar 17 ilde yaşandı.

İstanbul'da 22 kez kupa sahibini buldu. İzmir'in 11. kez bu heyecana ev sahipliği yapacağı organizasyonda Ankara 5, Bursa 4, Eskişehir 3, Antalya, Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ikişer, Adana, Bolu, Konya, Kocaeli, Mersin, Samsun, Sivas ve Şanlıurfa da birer kez finale ev sahipliği yaptı.

Fenerbahçe, İzmir'de 3 final maçı oynadı

İzmir'de final heyecanı 3 kez Alsancak Stadı'nda 6 defa Atatürk Stadı'nda ve 1 kez de Gürsel Aksel Stadı'nda yaşandı. İzmir'deki müsabakalarda 3 kez final oynayan Fenerbahçe bunların 1'inde kupayı kazandı. 1967-1968 sezonunda ilk maçta Altay'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, rövanş maçında Alsancak Stadı'nda 1-0 yenilmesine rağmen kupayı müzesine götürdü.

Sarı-lacivertli ekip, 2005-2006'da ve 2008-2009'da Atatürk Stadı'nda karşılaştığı Beşiktaş'a 3-2 ve 4-2 yenilerek kupaya uzanamadı. İzmir'de oynanan final karşılaşmaları, kazananlar ve statları şöyle:

1966-1967: Altay-Göztepe: 2-2 (Kura ile Altay) (Alsancak) 1967-1968: Altay-Fenerbahçe: (0-2),(1-0) (Fenerbahçe) (Alsancak) 1969-1970: Göztepe-Eskişehirspor: (1-2),(3-1) (Göztepe) (Alsancak) 1983-1984: Trabzonspor-Beşiktaş: 2-0 (Trabzonspor) (Atatürk) 1989-1990: Beşiktaş-Trabzonspor: 2-0 (Beşiktaş) (Atatürk) 1990-1991: Galatasaray-Trabzonspor: 3-1 (Galatasaray) (Atatürk) 2005-2006: Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-3 (Beşiktaş) (Atatürk) 2006-2007: Kayseri Erciyesspor-Beşiktaş: 0-1 (Beşiktaş) (Atatürk) 2008-2009: Beşiktaş-Fenerbahçe: 4-2 (Beşiktaş) (Atatürk) 2020-2021: Antalyaspor-Beşiktaş: 0-2 (Beşiktaş) (Gürsel Aksel)



