Bugün kimin maçı var?
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ve Inter, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İtalya ekibi Inter'i 1-0 mağlup eden İngiltere temsilcisi Manchester City, kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Kupanın yanı sıra Avrupa'da yerini belirlemek için de oynanacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Bugünkü maçlar futbol severler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Sporseverler “bugün hangi maçlar var?” sorusuna yanıt arıyor.
Bugün hangi maçlar var? (11 Haziran 2023 Pazar)
16:00 Bryne - Asane Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
16:00 Fredrikstad - Start Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
16:00 Kongsvinger - Ranheim Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
16:00 Sandnes - Hodd Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
16:00 Skeid - KFUM Oslo Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
17:00 America Mineiro - Atletico PR Brezilya Serie A Bilyoner TV
17:00 Londrina - Mirassol Brezilya Serie B Bilyoner TV
17:00 Ponte Preta - Sport Recife Brezilya Serie B Bilyoner TV
17:30 Energetik BGU - Belshina Belarus Vysshaya Liga Bilyoner TV
18:00 Austria Vienna - Aus Lustenau Avusturya Bundesliga Bilyoner TV
18:00 Aalesund - Tromsö Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
18:00 Bodo Glimt - Ham Kam Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
18:00 Haugesund - Sandefjord Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
18:00 Odds BK - Molde Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
18:00 Sarpsborg 08 - Viking Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
18:00 Stabaek - Rosenborg Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
18:00 Valerenga - Stromsgodset Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
18:30 HJK Helsinki - KTP Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV
18:30 Lahti - Haka Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV
18:30 Mariehamn - SJK Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV
18:30 VPS - KuPS Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV
18:30 Djurgarden - Norrköping İsveç Allsvenskan Bilyoner TV
18:30 Hacken - Mjallby İsveç Allsvenskan Bilyoner TV
19:00 FC Emmen - Almere Hollanda Eredivisie Bilyoner TV
19:30 Gomel - Zhodino Belarus Vysshaya Liga Bilyoner TV
20:00 St.Louis - LA Galaxy 2 MLS Bilyoner TV
20:00 Bucaspor - İskenderunspor TFF 2. Lig Play-Off Yarı Final Bucaspor 1928 Youtube
20:00 Şanlıurfaspor - 24 Erzincanspor TFF 2. Lig Play-Off Yarı Final TRT Kürdi
20:15 Brann - Lilleström Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
20:30 İsrail - Güney Kore FIFA U20 Dünya Kupası 3'üncülük TRT Spo rPlus FIFA
20:45 Fenerbahçe - M.Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası ZTK Final ATV
21:30 Bari - Cagliari İtalya Serie B Play off/Final Bilyoner TV
21:30 Avai - Botafogo SP Brezilya Serie B Bilyoner TV
21:45 Verona - Spezia İtalya Serie A Play Off/Final S Sport PlusS Sport 2
22:00 Internacional - Vasco Da Gama Brezilya Serie A Bilyoner TV
22:00 Sao Paulo - Palmeiras Brezilya Serie A Smart Spor HDSpor SmartBilyoner TV
22:00 Alaves - Levante İspanya La Liga 2 Play-Off Final S SportS Sport PlusBilyoner TV
22:15 Maritimo - Estrela Portekiz Liga NOS Bilyoner TV