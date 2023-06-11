Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Başakşehir bu akşam saat 20.45'te İzmir'de karşı karşıya gelecek. 18. kez final oynayacak sarı-lacivertliler, 9 yıllık kupa hasretine son vermeyi hedefliyor. Daha önce 2 kez finalde mücadele eden ve kupayı henüz kazanamayan Başakşehir ise ilk kez mutlu sona ulaşmayı amaçlıyor.