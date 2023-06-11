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Bugün kimin maçı var? 11 Haziran 2023 Pazar maç programı

Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında Manchester City, Inter'i 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Ziraat Türkiye Kupası final maçında Fenerbahçe ile Başakşehir mücadele edecek. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 11 Haziran 2023 Pazar günü maç programı bilgileri.

09:32 . 11/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ve Inter, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İtalya ekibi Inter'i 1-0 mağlup eden İngiltere temsilcisi Manchester City, kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Kupanın yanı sıra Avrupa'da yerini belirlemek için de oynanacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Bugünkü maçlar futbol severler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Sporseverler “bugün hangi maçlar var?” sorusuna yanıt arıyor.

Bugün hangi maçlar var? (11 Haziran 2023 Pazar)

16:00 Bryne - Asane Norveç 1. Ligi Bilyoner TV

16:00 Fredrikstad - Start Norveç 1. Ligi Bilyoner TV

16:00 Kongsvinger - Ranheim Norveç 1. Ligi Bilyoner TV

16:00 Sandnes - Hodd Norveç 1. Ligi Bilyoner TV

16:00 Skeid - KFUM Oslo Norveç 1. Ligi Bilyoner TV

17:00 America Mineiro - Atletico PR Brezilya Serie A Bilyoner TV

17:00 Londrina - Mirassol Brezilya Serie B Bilyoner TV

17:00 Ponte Preta - Sport Recife Brezilya Serie B Bilyoner TV

17:30 Energetik BGU - Belshina Belarus Vysshaya Liga Bilyoner TV

18:00 Austria Vienna - Aus Lustenau Avusturya Bundesliga Bilyoner TV

18:00 Aalesund - Tromsö Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV

18:00 Bodo Glimt - Ham Kam Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV

18:00 Haugesund - Sandefjord Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV

18:00 Odds BK - Molde Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV

18:00 Sarpsborg 08 - Viking Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV

18:00 Stabaek - Rosenborg Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV

18:00 Valerenga - Stromsgodset Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV

18:30 HJK Helsinki - KTP Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV

18:30 Lahti - Haka Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV

18:30 Mariehamn - SJK Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV

18:30 VPS - KuPS Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV

18:30 Djurgarden - Norrköping İsveç Allsvenskan Bilyoner TV

18:30 Hacken - Mjallby İsveç Allsvenskan Bilyoner TV

19:00 FC Emmen - Almere Hollanda Eredivisie Bilyoner TV

19:30 Gomel - Zhodino Belarus Vysshaya Liga Bilyoner TV

20:00 St.Louis - LA Galaxy 2 MLS Bilyoner TV

20:00 Bucaspor - İskenderunspor TFF 2. Lig Play-Off Yarı Final Bucaspor 1928 Youtube

20:00 Şanlıurfaspor - 24 Erzincanspor TFF 2. Lig Play-Off Yarı Final TRT Kürdi

20:15 Brann - Lilleström Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV

20:30 İsrail - Güney Kore FIFA U20 Dünya Kupası 3'üncülük TRT Spo rPlus FIFA

20:45 Fenerbahçe - M.Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası ZTK Final ATV

21:30 Bari - Cagliari İtalya Serie B Play off/Final Bilyoner TV

21:30 Avai - Botafogo SP Brezilya Serie B Bilyoner TV

21:45 Verona - Spezia İtalya Serie A Play Off/Final S Sport PlusS Sport 2

22:00 Internacional - Vasco Da Gama Brezilya Serie A Bilyoner TV

22:00 Sao Paulo - Palmeiras Brezilya Serie A Smart Spor HDSpor SmartBilyoner TV

22:00 Alaves - Levante İspanya La Liga 2 Play-Off Final S SportS Sport PlusBilyoner TV

22:15 Maritimo - Estrela Portekiz Liga NOS Bilyoner TV

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ÖZET | Manchester City-Inter: 1-0