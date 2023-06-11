Kupada final günü

Futbolda Ziraat Bankası'nın sponsorluğunda düzenlenen 61. Türkiye Kupası, Fenerbahçe ile Başakşehir arasında bugün İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda yapılacak final maçıyla sahibini bulacak. Saat 20.45'te başlayacak mücadele ATV'den yayınlanacak.





Kupada 18. kez finalde mücadele edecek sarı-lacivertliler, son 19 sezonda 9. kez final heyecanı yaşayacak. Kupada son olarak 2018 yılında final oynayan Fenerbahçe, Akhisarspor'a 3-2 yenilmişti. Sarı-lacivertliler, kupayı son olarak 2013 yılında Trabzonspor'u 1-0 yenerek müzesine götürmüştü. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, yaklaşık 9 sene sonra kupa sevinci yaşamayı hedefliyor.





Başakşehir ise 3. kez çıktığı finalde ilk Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyor. Başakşehir daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla ilk kez 2011'de final oynarken, penaltı atışları sonunda kupayı Beşiktaş'a kaptırdı. 2017'de oynanan finalde ise Konyaspor ile karşılaşan turuncu-lacivertliler yine penaltı atışlarında kaybeden taraf oldu.

Jorge Jesus, Emre Belözoğlu, Mert Hakan Yandaş ve Ömer Ali Şahiner dünkü basın toplantısı sonrası Türkiye Kupası ile poz verdi.









Başakşehir Avrupa için





Gelecek sene Avrupa'da yer almayı hedefleyen Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmak için bugünkü kupa finalini kazanmak zorunda. Ligi 2. sırada tamamladığı için UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanan Fenerbahçe'nin kupayı kazanması halinde ise ligi 4. sırada tamamlayan Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi'ne katılacak.





Fenerbahçe'de düğünleri olan Joshua King ve Crespo kadroya alınmazken, ameliyat sonrası bireysel çalışmalara başlayan Altay Bayındır ile tedavisi süren Lincoln Henrique kafilede yer aldı. Başakşehir'de ise ameliyat olan kaptan Mahmut Demir, finalde forma giyemeyecek.









📋 Ziraat Türkiye Kupası Final maçı kamp kadromuz.#FBvİBFK pic.twitter.com/83QaUG1oH7 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 10, 2023























