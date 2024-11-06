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Adana'da hava nasıl olacak? 6 Kasım Adana hava durumu Meteoroloji tahmini raporu

Adana'da hava nasıl olacak? 6 Kasım Adana hava durumu Meteoroloji tahmini raporu

12:076/11/2024, Çarşamba
G: 6/11/2024, Çarşamba
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Adana hava durumu

Adana için 6 Kasım 2024 hava durumu raporu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlandı. Günün sıcaklık, anlık ve saatlik hava durumu verileri ile nem değerleri, Adanalılar için önemli bilgiler içeriyor. İşte bugün Adana'da beklenen meteorolojik koşullar hakkında tüm detaylar.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel verilerine göre,
'da 6 Kasım 2024 Çarşamba günü için beklenen sıcaklık, 14 derece. Gün ortalamasının 20 derece olduğu tahmin edilen Adana'da, hissedilen sıcaklıklar ise 15-20 derece arasında olacak.

Adana 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: 5 Kasım için Adana hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26°. 6 Kasım Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 25°. 7 Kasım 2024 Perşembe Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 26°. 8 Kasım 2024 Cuma Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 27°. 9 Kasım 2024 Cumartesi Adana hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°.



#Adana
#hava durumu
#Meteoroloji

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