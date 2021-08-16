AFAD'a yardım nasıl yapılır? AFAD SMS yardımı, sel ve yangın kampanyası banka hesap bilgileri, İBAN numaraları

AFAD, Türkiye'nin bir çok bölgesinde meydana gelen yangın ve sel felaketlerinin ardından sel ve yangın yardımı kampanyalarının başlatıldığını duyurdu. Gelişmenin ardından sel ve yangın felaketlerinde mağdur olan kişilere yardım etmek isteyen vatandaşlar AFAD yardım kampanyasının detaylarını araştırıyor.

Ege ve Akdeniz'de ortaya çıkan yangınlar, Karadeniz'de meydana gelen sel felaketlerinin ardından başlatılan yardım kampanyası, Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete'de yayınlandı.

AFAD, yaşanan sel ve yangın felaketlerinin ardından yardım kampanyasında bulunmak isteyenler için banka hesap numaralarını paylaştı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Milletimizi derinden üzen yangınlar ile seller sonrasında ülkemizdeki ve Dünya’nın dört bir noktasındaki vatandaşlarımız, yardım etme taleplerini yoğun bir şekilde AFAD’a iletmişlerdir. İnsanımızın bu vicdani talebini karşılamak üzere açılan yedi yardım kampanyasından biri olan “Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyası”, sürekli olarak açık tutularak yangın ve sel afetleri sonrasındaki ulusal çabaların desteklenmesi sağlanacaktır" denildi.

REKLAM

AFAD SEL VE YANGIN KAMPANYASINA NASIL BAŞVURULUR?

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri'nde meydana gelen sel ve yangın kampanyaları için önemli açıklamada bulundu. Çok sayıda kentte yaşanan doğal afetlerde etkilenen vatandaşlara yardım etmek isteyen vatandaşlar için yardımların AFAD koordinesinden yapılacağı bildirildi. SMS ile yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar “YANGIN” ya da “SEL” yazarak 1866’ya kısa mesaj göndererek 10 TL bağış yapabilecekler.

AFAD YARDIM KAMPANYASI İBAN NUMARALARI

Not :"EFT ile yardım yapılırken Alıcı Adı kısmına T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yazılması gerekmektedir."

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ

TL : TR 3000 0100 1745 5555 5555 5299

REKLAM

USD : TR 0300 0100 1745 5555 5555 5300

EURO : TR 7300 0100 1745 5555 5555 5301

Banka Swift Kod No : TCZBTR2A

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O

KIZILAY TİCARİ ŞUBE

TL : TR 5600 0150 0158 0073 1352 9565

USD : TR 5900 0150 0158 0480 1978 2532

EURO : TR 7700 0150 0158 0480 1978 2499

REKLAM

Banka Swift Kod No: TVBATR2A

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş

BAKANLIKLAR ŞUBESİ

TL : TR 7700 0120 0940 8000 0500 0232

USD : TR 8400 0120 0940 8000 5800 0324

EURO : TR 5700 0120 0940 8000 5800 0325

Banka Swift Kod No: TRHBTR2A

YANGIN yaz 1866 ‘ya gönder. (SMS bedeli: 10 TL)

SEL yaz 1866 ‘ya gönder. (SMS bedeli: 10 TL)