Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam yok mu, neden yok?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi TRT 1’de yeni bölümleri ile her hafta pazartesi akşamları izleyici ile buluşuyor. TRT 1’in sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu en son 8. Bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Normalde 9. Bölüm ile izleyiciyle buluşacak olan diziyi yakın akışında göremeyenler Alparslan Büyük Selçuklu’nun bu akşam neden olmadığını ve yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor.
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NEDEN YOK?
Alparslan Büyük Selçuk dizisinin yeni bölümü bu akşam yılbaşı tatili olması sebebi ile ekrana gelmeyecek. Dizi 9. Bölümü ile 10 Ocak Pazartesi günü izleyici karşısına çıkacak.
3 OCAK TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:00 Aslan Ailem
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:30 Alişan ile Gülümse Hayata
13:15 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mahrem
22:40 San Andreas Fayı
Alparslan: Büyük Selçuklu
Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu 'Alparslan: Büyük Selçuklu' dizisinin oyuncu kadrosunda ise, ayrıca, Sarp Levendoğlu, Korel Cezayirli, Gizem Karaca, Erdinç Gülener, Mim Kemal Öke, Olcay Kavuzlu, Rabia Soytürk, Esila Umut, Hakan Şahin, Ayşegül Ünsal, Toprak Sergen, Ogeday Girişken, Metehan Şahiner, Esra Kızıldoğan ve Onur Ayçelik yer alıyor.
Sultan Alparslan'ın Anadolu'nun kapısını Türklere açtığı 1048-1071 yılları arasındaki kutlu yolculuğunun anlatıldığı dizi, her pazartesi ekrana geliyor.