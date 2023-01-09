Mahmut Özer'den öğrencilere "ücretsiz yemek" açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlığın 2023 yılı hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Özer, anaokullarında yapılacak ücretsiz yemek desteği ile ilgili açıklama yaptı.

BAKAN ÖZER'DEN ANAOKULLARINDA ÜCRETSİZ YEMEK DESTEĞİ AÇIKLAMASI

"Ağırlıklı olarak taşımalı eğitim kapsamındaki ve pansiyonlarda kalan öğrencilerin yararlandığı ücretsiz yemek desteğinden 2022 yılının başlarında 1,5 milyon öğrencinin yararlandığına dikkat çeken Özer, "Özellikle okul öncesindeki öğrencilerimize öncelik vererek bu sayıyı 1,8 milyona çıkardık. 2023 yılının sonuna kadar okul öncesi tüm öğrencilerimizin ücretsiz yemek desteğinden yararlanmasını sağlayacağız. Böylece ücretsiz yemek desteğinden faydalanan öğrenci sayısını 5 milyonun üzerine çıkartmayı hedefliyoruz" dedi.

ANAOKULLARINDA ÜCRETSİZ YEMEK DESTEĞİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı'nın ikinci döneminin başladığı 6 Şubat 2023'ten itibaren Türkiye'deki tüm okullarda, okul öncesi eğitimdeki çocuklara ücretsiz yemek verileceğini açıkladı.