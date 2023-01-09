Özgün Mahmut Özerden öğrencilere "ücretsiz yemek" açıklaması
ÖZGÜN HABERLER

Mahmut Özer'den öğrencilere "ücretsiz yemek" açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Yıl sonuna kadar okul öncesi tüm öğrencilerimizin ücretsiz yemek desteğinden yararlanmasını sağlayacağız. Böylece ücretsiz yemek desteğinden faydalanan öğrenci sayısını 5 milyonun üzerine çıkartmayı hedefliyoruz" dedi. Bakan Özer'in açıklamalarının ardından anaokulları ücretsiz yemek desteğinin ne zaman başlayacağı merak kazandı. Peki, anaokullarında ücretsiz yemek desteği ne zaman verilecek? İşte detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Anaokulları ücretsiz yemek desteği ne zaman başlıyor? Bakan Mahmur Özerden açıklama!
Ücretsiz yemek desteği

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlığın 2023 yılı hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Özer, anaokullarında yapılacak ücretsiz yemek desteği ile ilgili açıklama yaptı.

BAKAN ÖZER'DEN ANAOKULLARINDA ÜCRETSİZ YEMEK DESTEĞİ AÇIKLAMASI

"Ağırlıklı olarak taşımalı eğitim kapsamındaki ve pansiyonlarda kalan öğrencilerin yararlandığı ücretsiz yemek desteğinden 2022 yılının başlarında 1,5 milyon öğrencinin yararlandığına dikkat çeken Özer, "Özellikle okul öncesindeki öğrencilerimize öncelik vererek bu sayıyı 1,8 milyona çıkardık. 2023 yılının sonuna kadar okul öncesi tüm öğrencilerimizin ücretsiz yemek desteğinden yararlanmasını sağlayacağız. Böylece ücretsiz yemek desteğinden faydalanan öğrenci sayısını 5 milyonun üzerine çıkartmayı hedefliyoruz" dedi.

ANAOKULLARINDA ÜCRETSİZ YEMEK DESTEĞİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı'nın ikinci döneminin başladığı 6 Şubat 2023'ten itibaren Türkiye'deki tüm okullarda, okul öncesi eğitimdeki çocuklara ücretsiz yemek verileceğini açıkladı.
Kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı

Kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı

​Vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Büyük hazineyi duyan koştu

Büyük hazineyi duyan koştu

Herkes altın aramak için bölgeye gidiyor.
Göçmen şovuelinde patladı

Suriyeliler çoktan yola çıkmıştı.

Devlet Başkanlığında kontrol yeniden sağlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.