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Anayasa Mahkemesi (AYM) yeni Başkanı seçildi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin 13 Şubat'ta dolması nedeniyle Yüksek Mahkemede bugün başkanlık seçimi yapıldı. AYM yeni başkanı yeniden Zühdü Arslan oldu. Peki, AYM başkanı görev süresi ne kadar? Kaç yıl görev yapacak?

10:48 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
AYM yeni başkanı Zühdü Arslan

AYM yeni başkanı Zühdü Arslan

Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Zühtü Arslan, yeniden seçildi.Anayasa Mahkemesi'nde başkanlık seçimi yapıldı. Zühtü Arslan'ın görev süresinin dolması üzerine başkanlık seçimi yapıldı. 15 üyenin salt çoğunluğunun oyunu alan Zühtü Arslan yeniden başkan seçildi.

AYM YENİ BAŞKANI BELLİ OLDU

Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Zühtü Arslan, yeniden seçildi.

AYM BAŞKANI GÖREV SÜRESİ KAÇ YIL?

AYM Başkanının görev süresi 4 yıldır.

ZÜHTÜ ARSLAN KİMDİR?

Zühtü Arslan, 1 Ocak 1964'te Yozgat'ın Sorgun ilçesinde dünyaya geldi.

Zühtü Arslan 1987'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi.

Yüksek lisansını İngiltere’de Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesinde insan hakları ve sivil özgürlükler alanında yapan Zühtü Arslan, doktorasını da aynı Fakültede anayasa hukuku üzerine tamamladı.

Zühtü Arslan 2002'de doçent, 2007'de ise profesör unvanını aldı. 2001'de bir süre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde çalışmıştır.



#Anayasa
#Anayasa mahkemesi başkanı
#aym başkanı
#zühdü arslan
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Anayasa Mahkemesi (AYM) yeni Başkanı seçildi
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