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AYM yeni başkanı Zühdü Arslan
Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Zühtü Arslan, yeniden seçildi.Anayasa Mahkemesi'nde başkanlık seçimi yapıldı. Zühtü Arslan'ın görev süresinin dolması üzerine başkanlık seçimi yapıldı. 15 üyenin salt çoğunluğunun oyunu alan Zühtü Arslan yeniden başkan seçildi.
Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Zühtü Arslan, yeniden seçildi.
AYM Başkanının görev süresi 4 yıldır.
Zühtü Arslan, 1 Ocak 1964'te Yozgat'ın Sorgun ilçesinde dünyaya geldi.
Zühtü Arslan 1987'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi.
Yüksek lisansını İngiltere’de Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesinde insan hakları ve sivil özgürlükler alanında yapan Zühtü Arslan, doktorasını da aynı Fakültede anayasa hukuku üzerine tamamladı.
Zühtü Arslan 2002'de doçent, 2007'de ise profesör unvanını aldı. 2001'de bir süre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde çalışmıştır.