Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin 13 Şubat'ta dolacak olması nedeniyle Yüksek Mahkemede bugün başkanlık seçimi yapıldı. AYM Başkanlığına 8 oy ile Zühtü Arslan yeniden seçildi. Peki Zühtü Arslan kimdir, nereli kaç yaşında? AYM Başkanı Zühtü Arslan hangi görevlerde bulundu?