Sedan, hatchback ve station wagon araç kasa tipleri özellikleri, avantajları ve dezavantajları otomobil dünyasında araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu kasa türleri, araç boyutları, iç hacmi, bagaj kapasitesi, manevra kabiliyeti ve yakıt tüketimi gibi çeşitli faktörlerde farklılık göstermektedir. Peki, Sedan, Hatchback ve Station wagon nedir, özellikleri ve avantajları neler? İşte detaylar.

SEDAN, HATCHBACK VE STATİON WAGON NEDİR, ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI NELER?

STATİON WAGON

Station wagon, çatısı arabanın arka ucuna kadar uzanan, 3-5 kapılı, taşıma kapasitesi yüksek olan otomobil türü. Koltukların arkasında geniş bir hacim bulunur ve buraya arka kapı (bagaj kapağı) vasıtasıyla ulaşılır.

Station wagon, geniş iç hacmi ve bagaj kapasitesi ile hem yolcu hem de yük taşımak için idealdir. Özellikle aileler ve iş insanları tarafından tercih edilmektedir.

SEDAN

Sedan, iki veya dört kapılı, en az dört kişilik, sabit şaseli veya orta kolonlu, dört veya daha fazla penceresi olan kapalı binek taşıtlarına denir. Sedan geçmişte önemli ve zengin kişilerin taşındığı Türkçe karşılığı tahtırevan olarak adlandırılan taşıma aracının karşılığıdır.

Sedan, konfor ve pratiklik açısından en popüler otomobil türlerinden biridir. Sürücü ve yolcular için geniş bir alan sunar ve bagaj hacmi de oldukça geniştir.

HATCHBACK

Hatchback, 3 ila 5 kapılı, 4 veya daha fazla oturma yeri olan, genellikle arka koltuklar yatırılabilir, bagaj uzantısı olmayan, arka tarafı düz olarak yere inen, bagaj kapısı tamamen açılabilir, bagaj kısmı kabine dahil olan, kapalı binek taşıtlarına verilen addır.

Hatchback, şehir içinde kullanımı kolay ve yakıt tüketimi düşük olan bir kasa türüdür. Genç aileler ve şehir içinde yaşayan kişiler tarafından tercih edilmektedir.







