Station wagon, Türkçe'de "istasyon vagonu" veya "istasyon kasası" şeklinde çevrilebilen bir kasa tipidir. Genellikle aileler ve iş insanları tarafından tercih edilen station wagon araçlar geniş iç hacmi ve bagaj kapasitesi ile hem yolcu hem de yük taşımak için idealdir. Station wagon araçlar hakkında merak ettiğiniz her şeye haberimizden ulaşabilirsiniz.

STATİON WAGON NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Station wagon, çatısı arabanın arka ucuna kadar uzanan, 3-5 kapılı, taşıma kapasitesi yüksek olan otomobil türü. Koltukların arkasında geniş bir hacim bulunur ve buraya arka kapı (bagaj kapağı) vasıtasıyla ulaşılır.

STATİON WAGON ÖZELLİKLERİ NELER?

Station wagon araçların en belirgin özellikleri şunlardır:

> Çatısı arabanın arka ucuna kadar uzanır.

> 3-5 kapılı olabilir.

> Taşıma kapasitesi yüksektir.

> Koltukların arkasında geniş bir bagaj hacmi bulunur.

> Station wagon araçlar, genellikle aileler ve iş insanları tarafından tercih edilmektedir. Geniş iç hacmi ve bagaj kapasitesi ile hem yolcu hem de yük taşımak için idealdir.

STATİON WAGON AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI NELER?

Station wagon araçların bazı avantajları şunlardır:

> Geniş iç hacme sahiptir.

> Geniş bir bagaj hacmine sahiptir.

> Yolcu taşımak için idealdir.

> Yük taşımak için idealdir.

Station wagon araçların bazı dezavantajları şunlardır:

> Yakıt tüketimi yüksek olabilir.

> Manevra kabiliyeti düşük olabilir.

> Hızlı sürülmesi zor olabilir.

STATİON WAGON, SEDAN VE HATCHBACK ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Station wagon, sedan ve hatchback, otomobillerin en yaygın üç kasa türüdür. Bu kasa türleri, araç boyutları, iç hacmi, bagaj kapasitesi, manevra kabiliyeti ve yakıt tüketimi gibi çeşitli faktörlerde farklılık gösterir.

Station wagon, çatısı arabanın arka ucuna kadar uzanan, 3-5 kapılı, taşıma kapasitesi yüksek olan otomobil türü. Koltukların arkasında geniş bir hacim bulunur ve buraya arka kapı (bagaj kapağı) vasıtasıyla ulaşılır.

Sedan, iki veya dört kapılı, en az dört kişilik, sabit şaseli veya orta kolonlu, dört veya daha fazla penceresi olan kapalı binek taşıtlarına denir. Sedan geçmişte önemli ve zengin kişilerin taşındığı Türkçe karşılığı tahtırevan olarak adlandırılan taşıma aracının karşılığıdır.

Hatchback, 3 ila 5 kapılı, 4 veya daha fazla oturma yeri olan, genellikle arka koltuklar yatırılabilir, bagaj uzantısı olmayan, arka tarafı düz olarak yere inen, bagaj kapısı tamamen açılabilir, bagaj kısmı kabine dahil olan, kapalı binek taşıtlarına verilen addır.

Kasa tipi Station wagon Sedan Hatchback

Bagaj hacmi Geniş Orta Küçük

İç hacmi Geniş Orta Küçük

Manevra kabiliyeti Düşük Orta Yüksek

Yakıt tüketimi Yüksek Orta Düşük















