Aydın hava durumu
Bölgede dün gece başlayan sağanak yağış; Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde sel baskınlarına neden oldu.
Aydın Valisi Yakup Canbolat, selin etkili olduğu bölgelere AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildiğini ifade etti.
Sel sularına kapılan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Söke ilçesine bağlı Demirçay Mahallesi'nde 5 aracın sele kapıldığını belirten Vali Canbolat, bu bölgede kaybolduğu bildirilen 2 kişinin cenazesine ulaştıklarını, bir kişi için arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Güzeltepe Mahallesi'nde de bir kişi için kayıp başvurusunda bulunulduğunu aktaran Canbolat, İzmir'den de bölgeye takviye ekiplerin sevk edildiğini bildirdi.