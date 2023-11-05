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Aydın’da kuvvetli hayatı felç etti: Sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayıp

Aydın'ın Söke ilçesinde sağanak yağış nedeniyle oluşan sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 2 kişi için arama çalışmaları başlatıldı. İşte Aydın ve ilçeleri hava durumu.

09:09 - 5/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Aydın hava durumu

Aydın hava durumu

'ın Söke ilçesini şiddetli sağanak yağış vururken sele kapılan 2 vatandaş hayatını kaybetti. Kaybolduğu bildirilen 2 kişi için arama çalışmaları başlatıldı.

Bölgede dün gece başlayan sağanak yağış; Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde sel baskınlarına neden oldu.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, selin etkili olduğu bölgelere AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildiğini ifade etti.

Sel sularına kapılan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Söke ilçesine bağlı Demirçay Mahallesi'nde 5 aracın sele kapıldığını belirten Vali Canbolat, bu bölgede kaybolduğu bildirilen 2 kişinin cenazesine ulaştıklarını, bir kişi için arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Güzeltepe Mahallesi'nde de bir kişi için kayıp başvurusunda bulunulduğunu aktaran Canbolat, İzmir'den de bölgeye takviye ekiplerin sevk edildiğini bildirdi.


#aydın
#söke
#sağanak yağış
#sel
#meteoroloji
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