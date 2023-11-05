Meteoroloji hava durumu tahmini raporu açıklandı. Vatandaşlar bugün hava nasıl olacak? sorusuna cevap ararken, İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; bu gece saatlerinde İstanbul'da yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. İşte il il İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 5 Kasım hava durumu.