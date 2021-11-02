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Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 7. Bölüm izle Full Tek Parça Son Bölüm

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 7. bölümünde de nefes kesti. Barbaroslar 7. bölüm bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz. Baba Oruç ve leventleri, kendilerine kurulan tuzakları püskürtmüş fakat en sonunda ıssız kayalıklarda Pietro’nun gönderdiği acımasız savaşçılar tarafından kıstırılmış ve üzerlerine oklar çekilmişti. Baba Oruç ve leventler bu kıskaçtan nasıl çıkacaklardır? İşte Barbaroslar dizisinin 7. bölümü...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Barbaroslar: Akdenizin Kılıcı 7. Bölüm izle Full Tek Parça Son Bölüm
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinden bir kare.

Baba Oruç’tan haber alınamaması İskenderiye’de hızla yayılmıştır. Haberin üzerine Kılıç Bey, Baba Oruç’u ve leventlerini bulması için Hızır Reis ve Niko’ya destek olmuş; Şahin Bey ve tayfasıyla beraber deryalarda Baba oruç ve leventlerinden bir iz bulmak için yelken açmışlardı.

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 7.Bölüm izle

Baba Oruç ve leventleri, kendilerine kurulan tuzakları püskürtmüş fakat en sonunda ıssız kayalıklarda Pietro’nun gönderdiği acımasız savaşçılar tarafından kıstırılmış ve üzerlerine oklar çekilmişti. Baba Oruç ve leventler bu kıskaçtan nasıl çıkacaklardır?

Hızır Reis, Baba Oruç’un düştüğü darboğazı uzaktan görmüş ve yardım etmek için harekete geçmek istemişti. Ancak Şahin Bey engel olmuştu. Hızır Reis, Şahin Bey engelini geçerek Oruç ağasının yardımına yetişebilecek midir?

Deryalarda ölüm kalım mücadelesi verilirken Oruç’un kaybolduğunu öğrenen Despina, Isabel’I suçlamaktadır. Despina’ya göre Isabel evliliklerini kıskanmış ve Oruç’u elinden almak için her yolu denemiş ama başarılı olamayınca da Oruç’un canına kast etmiştir. Kendi zihnini bu şekilde doldurarak hanı basan Despina, Isabel’e el kaldırmıştır. Isabel ve Despina arasında son aşamaya varan bu çatışma nelere sebebiyet verecektir?

Baba Oruç, mahsur kaldığı yerden kurtulup kendisine kurulan tuzakların kime ait olduğunu deşifre edebilecek midir? Cafer, Şahin ve Sylvio üçgenini ortaya çıkarabilecek mi?

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