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Batman iftar vakitleri ve akşam ezanı saatleri 2023

Batman 2023 Ramazan ayı imsakiyesi yayınlandı. 2023 Diyanet İşleri İmsakiyesine göre Batman iftar vakti, Batman akşam ezanı, akşam namazı ve Batman namaz vakitleri haberimizde.

12:30 . 20/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Batman iftar saatleri

Batman iftar saatleri

Batman 2023 Ramazan ayı imsakiyesi yayınlandı. 2023 Diyanet İşleri İmsakiyesine göre Batman iftar vakti, Batman akşam ezanı, akşam namazı ve Batman namaz vakitleri haberimizde.

BATMAN AKŞAM EZANI VE İFTAR SAATLERİ

Batman imsak, sahur ve iftar vakitlerinin ne zaman olduğu araştırılıyor. Batman imsak, sahur ve iftar vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2023 Batman imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı toplam üç gün sürüyor. 21 Nisan'da başlayacak olan Ramazan Bayramı 22 Nisan ve 23 Nisan günlerini de kapsıyor. Her yıl farklı günlere denk gelen Ramazan Bayramı bu yıl Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerine denk geliyor.

2023 YILINDA RAMAZAN AYINDA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULACAK?

Ramazan Ayı bu yıl 29 gün süreceği için bu yıl oruçta 29 gün sürecek. Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi 185'inci ayette "O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur’an’ın indirildiği ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. " buyurulduğu gün belirtilmediği için ay 30 gün olduğunda farz oruç 30 gün, ay 29 gün olduğunda ise farz oruç 29 gün tutulur.




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#Batman akşam ezanı saati
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