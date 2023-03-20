Karaman imsak, sahur ve iftar vakitlerinin ne zaman olduğu araştırılıyor. Karaman imsak, sahur ve iftar vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2023 Karaman imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki fark nedeniyle her yıl Ramazan Ayı başlangıcı bir önceki yıla göre 10 - 11 gün daha erken başlıyor. Ramazan Ayı da her yıl 30 gün sürmez. Bazı yıllar 29 bazı yıllar ise 30 gün sürer. Bu yıl Ramazan Ayı 29 gün sürecek.