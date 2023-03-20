Karaman iftar saati
Karaman 2023 Ramazan ayı imsakiyesi yayınlandı. 2023 Diyanet İşleri İmsakiyesine göre Karaman iftar vakti, Karaman akşam ezanı, akşam namazı ve Karaman namaz vakitleri haberimizde.
KARAMAN AKŞAM EZANI VE İFTAR SAATLERİ
Karaman imsak, sahur ve iftar vakitlerinin ne zaman olduğu araştırılıyor. Karaman imsak, sahur ve iftar vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2023 Karaman imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
2023 RAMAZAN AYINDA İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?
2023 Ramazan Ayı Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre 23 Mart Çarşamba günü başlıyor. Yani 2023'te 22 Mart Çarşamba'yı 23 Mart Perşembe'ye bağlayan gece sahura kalkılıp niyet edildikten sonra ilk oruç tutulacak.
İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?
2023 yılının ilk Teravih namazı; Ramazan ayının ilk gecesi yani 22 Mart Pazartesi'yi 23 Mart Salı'ya bağlayan gece yatsı enazıyla birlikte kılınacak.
BU YIL RAMAZAN AYI KAÇ GÜN SÜRECEK?
Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki fark nedeniyle her yıl Ramazan Ayı başlangıcı bir önceki yıla göre 10 - 11 gün daha erken başlıyor. Ramazan Ayı da her yıl 30 gün sürmez. Bazı yıllar 29 bazı yıllar ise 30 gün sürer. Bu yıl Ramazan Ayı 29 gün sürecek.