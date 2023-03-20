Aksaray iftar saatleri
Aksaray 2023 Ramazan ayı imsakiyesi yayınlandı. 2023 Diyanet İşleri İmsakiyesine göre Aksaray iftar vakti, Aksaray akşam ezanı, akşam namazı ve Aksaray namaz vakitleri haberimizde.
AKSARAY AKŞAM EZANI VE İFTAR SAATLERİ
Aksaray imsak, sahur ve iftar vakitlerinin ne zaman olduğu araştırılıyor. Aksaray imsak, sahur ve iftar vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2023 Aksaray imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
RAMAZANA KAÇ GÜN KALDI?
Ramazan ayına bugünden itibaren üç gün kaldı.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN?
Ramazan Bayramı toplam üç gün sürüyor. 21 Nisan'da başlayacak olan Ramazan Bayramı 22 Nisan ve 23 Nisan günlerini de kapsıyor. Her yıl farklı günlere denk gelen Ramazan Bayramı bu yıl Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerine denk geliyor.
2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
23 Ocak 2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı
26 Ocak 2023 Perşembe Regaib Kandili
17 Şubat 2023 Cuma Mirac Kandili
06 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandili
23 Mart 2023 Perşembe Ramazan Başlangıcı
17 Nisan 2023 Pazartesi Kadir Gecesi
21-23 Nisan 2023 Ramazan Bayramı
28 Haziran- 1 Temmuz 2023 Kurban Bayramı
19 Temmuz 2023 Çarşamba Hicri Yılbaşı
28 Temmuz 2023 Cuma Aşure Günü
26 Eylül 2023 Salı Mevlid Kandili