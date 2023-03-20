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Bayburt iftar saati: 2023 Bayburt akşam ezanı vakti

Bayburt 2023 Ramazan ayı imsakiyesi yayınlandı. 2023 Diyanet İşleri İmsakiyesine göre Bayburt iftar vakti, Bayburt akşam ezanı, akşam namazı ve Bayburt namaz vakitleri haberimizde.

11:39 . 20/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bayburt iftar vakitleri

Bayburt iftar vakitleri

Bayburt 2023 Ramazan ayı imsakiyesi yayınlandı. 2023 Diyanet İşleri İmsakiyesine göre Bayburt iftar vakti, Bayburt akşam ezanı, akşam namazı ve Bayburt namaz vakitleri haberimizde.

BAYBURT AKŞAM EZANI VE İFTAR SAATLERİ

Bayburt imsak, sahur ve iftar vakitlerinin ne zaman olduğu araştırılıyor. Bayburt imsak, sahur ve iftar vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2023 Bayburt imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Her yıl Ramazan Ayı başlangıcı bir önceki yıla göre 10 - 11 gün daha erken başlıyor. Diyanet’in dini günler takvimine göre, ilk oruç bu yıl 23 Mart Perşembe günü tutulacak. Oruç ibadetini gerçekleştirecekler, 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece ilk sahura kalkacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı toplam üç gün sürüyor. 21 Nisan'da başlayacak olan Ramazan Bayramı 22 Nisan ve 23 Nisan günlerini de kapsıyor. Her yıl farklı günlere denk gelen Ramazan Bayramı bu yıl Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerine denk geliyor.



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