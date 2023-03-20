|
Reklam
Reklam
Özgün

Kırıkkale akşam ezanı ve iftar vakitleri 2023

Kırıkkale 2023 Ramazan ayı imsakiyesi yayınlandı. 2023 Diyanet İşleri İmsakiyesine göre Kırıkkale iftar vakti, Kırıkkale akşam ezanı, akşam namazı ve Kırıkkale namaz vakitleri haberimizde.

11:50 . 20/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kırıkkale iftar vakitleri

Kırıkkale iftar vakitleri

Kırıkkale 2023 Ramazan ayı imsakiyesi yayınlandı. 2023 Diyanet İşleri İmsakiyesine göre Kırıkkale iftar vakti, Kırıkkale akşam ezanı, akşam namazı ve Kırıkkale namaz vakitleri haberimizde.

KIRIKKALE AKŞAM EZANI VE İFTAR SAATLERİ

Kırıkkale imsak, sahur ve iftar vakitlerinin ne zaman olduğu araştırılıyor. Kırıkkale imsak, sahur ve iftar vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2023 Kırıkkale imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

2023 RAMAZAN AYINDA İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

2023 Ramazan Ayı Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre 23 Mart Çarşamba günü başlıyor. Yani 2023'te 22 Mart Çarşamba'yı 23 Mart Perşembe'ye bağlayan gece sahura kalkılıp niyet edildikten sonra ilk oruç tutulacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı toplam üç gün sürüyor. 21 Nisan'da başlayacak olan Ramazan Bayramı 22 Nisan ve 23 Nisan günlerini de kapsıyor. Her yıl farklı günlere denk gelen Ramazan Bayramı bu yıl Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerine denk geliyor.



#Kırıkkale
#Kırıkkale imsakiye
#Kırıkkale namaz vakti
#Kırıkkale iftar vakti
#Kırıkkale akşam ezanı saati
40 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.