Kırıkkale iftar vakitleri
Kırıkkale 2023 Ramazan ayı imsakiyesi yayınlandı. 2023 Diyanet İşleri İmsakiyesine göre Kırıkkale iftar vakti, Kırıkkale akşam ezanı, akşam namazı ve Kırıkkale namaz vakitleri haberimizde.
KIRIKKALE AKŞAM EZANI VE İFTAR SAATLERİ
Kırıkkale imsak, sahur ve iftar vakitlerinin ne zaman olduğu araştırılıyor. Kırıkkale imsak, sahur ve iftar vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2023 Kırıkkale imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
2023 RAMAZAN AYINDA İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?
2023 Ramazan Ayı Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre 23 Mart Çarşamba günü başlıyor. Yani 2023'te 22 Mart Çarşamba'yı 23 Mart Perşembe'ye bağlayan gece sahura kalkılıp niyet edildikten sonra ilk oruç tutulacak.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN?
Ramazan Bayramı toplam üç gün sürüyor. 21 Nisan'da başlayacak olan Ramazan Bayramı 22 Nisan ve 23 Nisan günlerini de kapsıyor. Her yıl farklı günlere denk gelen Ramazan Bayramı bu yıl Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerine denk geliyor.