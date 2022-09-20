ATV yeni dizi: Ben Bu Cihana Sığmazam kimler oynuyor?

Ben Bu Cihana Sığmazam için geri sayım başladı. Yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği, proje tasarım ve genel hikayesini Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın oluşturduğu dizinin senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş kaleme alıyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncuları kim?

Daha ilk fragmanıyla izleyicilerin beğenisini toplayan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın oyuncu kadrosu da merak konusu oldu. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncu kadrosu:

Oktay Kaynarca-Cezayir Türk Ebru Özkan Saban-Leyla Türk Pelin Akil-Firuze Türk Ali Seçkiner Alıcı-Kurban Baba Işıl Yücesoy-Gülendam Türk Hakan Karahan-Dumrul Bey Ragıp Savaş-Atakan Gülenay Kalkan Ünlüoğlu-Elmas Kerem Kupacı-Ethem Marna Ziya Kürküt (Bekir) Pelin Uluksar (Süheyla) Mina Derman (Suna) Batuhan Sezer (Ömer Asaf) Değer Alp (Canan) Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre) Burcu Binici (Meltem) Ömer Kurt (Kerim) Mert Kırlak (George Bagnall) Ahmet Yıldırım (Cafer) Tanıl Yöntem (Canberk) Doruk Öztürk (Şamil) Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer) Melisa Duru Ünal (Mercan) Aylar Melayeva (Sevim) Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim) Işıl Yücesoy (Gülendam)

Ben Bu Cihana Sığmazam konusu ne, neyi anlatıyor?

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar.

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Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

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