Ben Bu Cihana Sığmazam şarkı sözleri

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Oktay Kaynarca'nın başrolünde yer aldığı dizi, 20 Eylül Salı akşamı ATV ekranlarında izleyicilerle buluştu.

Ben Bu Cihana Sığmazam şarkısını kim söylüyor?

Ben Bu Cihana Sığmazam Seyyid Nesimi’ye aittir.

Ben Bu Cihana Sığmazam şarkısını kim söylüyor?

Bende sığar iki cihan men bu cihana sığmazam

Yersiz, yurtsuz cevher menem, hiç bir mekana sığmazam

Hem sedefem, hem inciyem, sırattan da geçiciyem

Onca atlas kumaş ile ben bu dükkana sığmazam

Gizli hazine menem işte, göz önünde olan da men

Maddenin cevheri menem

Dağa ummana sığmazam

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Can ile cihan menem

Dünya ile zaman menem

Ama gel gör ki ne dünyaya, ne de zamana sığmazam

Yıldızlarla felek menem

Vahiy ile melek menem

Çek dilini dilsiz kesil

Ben bu lisana sığmazam

Zerre menem, güneş menem. Çarpın cüşeş sırlar menem

Her şey açık ve meydanda, ben bu meydana sığmazam

Ateşteki ağaç menem, dönüp duran şu taş menem

Bak şu ateş yalımına, ben bu yalana sığmazam

Şeker menem, bal da menem

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Güneş menem, ay da menem

Herkese can bağışlaram ama ben cana sığmazam

Ok da menem yay de menem, yaşlı menem genç de menem

Sonsuz olan devlet menem, ben ona buna sığmazam

Gerçi bugün Nesimi'yem, Haşimi'yem, Kureyşi'yem

Bundan uludur ayetim, ayete şama sığmazam

Seyyid Nesimî kimdir?

Seyyid Nesimî mahlası ile tanınan, 14.yy Hurufi Türk şairi. Azeri Türkçesinde ve Farsça divanlar yazmış, ayrıca Arapça da şiirler bestelemiştir.

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1339-1344 yılları arasında Bağdat'ın Nesim kasabasında doğduğu; idamının da 1418 veya 1419 yılında olduğu tahmin edilmektedir.

Şiirlerinde; "Nesimî, Seyyid, Seyyid Nesimî, Nâimî ve Hüseynî" mahlaslarını kullanmıştır.

Türkçe ve Farsça divanları vardır. Şiirleri dönemin bir çok şairini etkilemiştir. Şiirlerinde Hallac-ı Mansur'u andıran ifadeler kullanmasıyla idarecilerin tepkilerini üzerine çok çekmiştir.

XIV. yüzyılda Azerî Türkçesi ile coşkulu ve lirik şiirler yazan Nesîmî'nin hayatı hakkında rivayetlere dayanan ve birbiriyle çelişen çok az bilgi bulunmaktadır.

Soyu Peygamber'e dayandığı söylenen Nesîmî'nin asıl adı İmadüddîn, bir başka iddiaya göre de Nesîmüddîn'dir. Onun; Şamahı, Şiraz, Diyarbakır veya Bağdat yakınlarındaki Nesim kasabasında doğduğu; Diyarbakır, Irak ve Tebriz taraflarında yaşadığı ve I. Murad devrinde Anadolu'ya geldiği rivayet edilir. Şiirlerinden devrinin medreselerinde okuyarak iyi bir eğitim gördüğü anlaşılmaktadır. Âşık Çelebi'ye ve Divan'ındaki, Arab nutku tutulmışdur dilinden Seni kimdür diyen kim Türkmensin şeklindeki beyte göre Nesîmî bir Türkmen'dir. Şeyh Şiblî'nin dervişlerinden olan Nesîmî, İran'da Hurufîliğin önderi olan Fazlullah-ı Hurûfî'ye (öl. 1394) intisap etmiş ve daha sonra onun halifesi olmuştur. Hacı Bayram-ı Velî'ye intisap etmek isteyen, ancak bu isteği kabul edilmeyen Nesîmî, Halep'te vefat etmiştir.

Kendisinin de Hacı Bektaş-ı Veli'den etkilendiği ileri sürülmektedir. Çeşitli nazireler yazmıştır. Şiirleri Anadolu, Azerbaycan ve İran'da yaygındır.