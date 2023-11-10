|
Özgün

Rashica, Başakşehir maçında forma giyemeyecek

Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica, milli takıma çağrılması nedeniyle 12 Kasım Pazar günü RAMS Başakşehir'le oynanacak maçın kadrosunda yer almayacak. İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklamanın detayları...

14:27 - 10/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Beşiktaş- Başakşehir

Beşiktaş- Başakşehir

forması giyen Milot Rashica, Süper Lig'de oynanacak
maçında forma giyip giyemeyeceği merak ediliyordu. Kulüpten resmi açıklama geldi.

Rashica, Başakşehir maçında forma giyemeyecek

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Rashica'nın, Kosova'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 12 Kasım'da İsrail ile yapacağı maçın aday kadrosuna davet edildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Kosova ile İsrail arasında 15 Ekim'de oynanması planlanan müsabaka, UEFA'nın kararı doğrultusunda 12 Kasım Pazar günü oynanacaktır. Kosovalı futbolcumuz Milot Rashica, Kosova Futbol Federasyonu tarafından söz konusu maçın aday kadrosuna davet edilmiştir. FIFA talimatları doğrultusunda bugün ülkesine giderek milli takım kampına katılacak Rashica, futbol takımımızın Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 12 Kasım Pazar günü Tüpraş Stadyumu'nda RAMS Başakşehir ile oynayacağı müsabakanın kadrosunda yer alamayacaktır."

Beşiktaş- Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında 12 Kasım Pazar günü saat 16.00’da Beşiktaş Stadyumu’nda Başakşehir ile karşılaşacak.

Milot Rashica Kimdir?

Beşiktaş takımında Orta Saha mevkinde forma giyen Milot Rashica, 28 Haziran 1996 tarihinde dünyaya gelmiştir. 177 cm boyunda ve 73 kilo olan Milot Rashica, Sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 6 maça çıkan Milot Rashica, 2 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Milot Rashica, bu sezon 1 asist ve 2 gol katkısı ile oynamaktadır.


#Beşiktaş
#FUTBOL
#Milot Rashica
#başakşehir
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sözleşmeli er alımı sınavı ne zaman yapılacak? MSB Kara, Deniz, Hava 2023/ 4. Dönem sınav tarihi