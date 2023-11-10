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Spor

Beşiktaş yeni hocasını belirledi

Siyah-beyazlı kulüpte teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın istifa etmesinin ardından göreve tecrübeli teknik adam Rıza Çalımbay getiriliyor.

14:16 - 10/11/2023 Cuma
Güncelleme: 14:41 - 10/11/2023 Cuma
DHA
Seçime kadar Rıza Çalımbay görev yapacak.

Seçime kadar Rıza Çalımbay görev yapacak.

Sezona Şenol Güneş ile başlayan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, deneyimli teknik adamın Lugano yenilgisinden sonra istifa etmesiyle, yardımcısı Burak Yılmaz ile yola devam kararı aldı. Ancak Burak Yılmaz; 4 lig, 2 Avrupa maçında 4 mağlubiyet, 2 galibiyet alıp Avrupa Konferans Ligi'nden de elenince, taraftarların çok büyük protestosuyla karşı karşıya kaldı.


Bu sabah istifa eden Burak Yılmaz'ın yerine akla gelen ilk isim, yılların tecrübesi Rıza Çalımbay oldu. Tecrübeli teknik adam, yönetim tarafından kendisine sunulan 'seçime kadar' görev alma teklifini kabul etti. İlk aşamada olağanüstü seçimin yapılacağı 3 Aralık'a kadar çalışacak. Rıza Çalımbay'ın devam edip etmeyeceğine yeni başkan ve yönetim kurulu karar verecek.


Tecrübeli teknik adam ile ilgili resmi açıklama kısa süre içinde yapılacak.






#Beşiktaş
#Burak Yılmaz
#Rıza Çalımbay
1 saat önce
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