Beşiktaş yeni hocasını belirledi

Sezona Şenol Güneş ile başlayan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, deneyimli teknik adamın Lugano yenilgisinden sonra istifa etmesiyle, yardımcısı Burak Yılmaz ile yola devam kararı aldı. Ancak Burak Yılmaz; 4 lig, 2 Avrupa maçında 4 mağlubiyet, 2 galibiyet alıp Avrupa Konferans Ligi'nden de elenince, taraftarların çok büyük protestosuyla karşı karşıya kaldı.

Bu sabah istifa eden Burak Yılmaz'ın yerine akla gelen ilk isim, yılların tecrübesi Rıza Çalımbay oldu. Tecrübeli teknik adam, yönetim tarafından kendisine sunulan 'seçime kadar' görev alma teklifini kabul etti. İlk aşamada olağanüstü seçimin yapılacağı 3 Aralık'a kadar çalışacak. Rıza Çalımbay'ın devam edip etmeyeceğine yeni başkan ve yönetim kurulu karar verecek.