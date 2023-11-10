Burak Yılmaz Beşiktaş'tan ayrıldı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 10 Ekim'den bu yana futbol takımı teknik sorumluluğu görevini yürüten Burak Yılmaz'la kendisinin isteği üzerine yolların ayrıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Burak Yılmaz’a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Her şey için teşekkür ederim. pic.twitter.com/xiiLHFx2eu

Siyah-beyazlı takım, 38 yaşındaki teknik adam yönetiminde Trendyol Süper Lig'de 4, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 2 müsabaka oynadı. Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı. Ligde İstanbulspor ile Gaziantep FK'ye üstünlük kuran Beşiktaş, Galatasaray ve Bitexen Antalyaspor'a yenildi. "Kara Kartal", UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Norveç ekibi Bodo/Glimt ile oynadığı maçlardan mağlup ayrıldı.