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Spor

Burak Yılmaz Beşiktaş'tan ayrıldı

Beşiktaş Kulübü, teknik sorumlu Burak Yılmaz ile kendisinin isteği üzerine yolların ayrıldığını duyurdu.

13:55 - 10/11/2023 Cuma
Güncelleme: 14:18 - 10/11/2023 Cuma
AA
Siyah-beyazlılar dün Bodo/Glimt'e mağlup olmuştu.

Siyah-beyazlılar dün Bodo/Glimt'e mağlup olmuştu.

Beşiktaş Futbol A Takımı'nda teknik sorumlu Burak Yılmaz görevi bıraktı.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 10 Ekim'den bu yana futbol takımı teknik sorumluluğu görevini yürüten Burak Yılmaz'la kendisinin isteği üzerine yolların ayrıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Burak Yılmaz’a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.




Burak Yılmaz dönemi 6 maç sürdü

Burak Yılmaz, siyah-beyazlı futbol takımının başında 6 maça çıktı.


Sezon başı itibarıyla teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını üstlenen Yılmaz, deneyimli çalıştırıcının görevini bırakmasının ardından 10 Ekim'de teknik sorumluluğa getirildi.


Siyah-beyazlı takım, 38 yaşındaki teknik adam yönetiminde Trendyol Süper Lig'de 4, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 2 müsabaka oynadı. Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı. Ligde İstanbulspor ile Gaziantep FK'ye üstünlük kuran Beşiktaş, Galatasaray ve Bitexen Antalyaspor'a yenildi. "Kara Kartal", UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Norveç ekibi Bodo/Glimt ile oynadığı maçlardan mağlup ayrıldı.


Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı müsabakalarda 9 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 10 gol gördü.





#Beşiktaş
#Burak Yılmaz
#Süper Lig
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