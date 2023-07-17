Beyaz sirke görünümü ile kendisini belli etmektedir. Rengi beyaz olan bu sirke türü ev, banyo ve mutfak temizliğinde de kullanılmaktadır. Beyaz sirke diğer sirkelere göre koku bakımından daha keskindir.

BEYAZ SİRKE NASIL KULLANILIR?

Beyaz sirkenin kullanım alanı oldukça geniştir. Tarih boyunca beyaz sirke hep kullanılmış ve faydaları görüldüğü kanıtlanmış bir sirke türüdür. Beyaz sirke ne işe yarar? sorusunun yanıtını kullanım alanlarına göre hazırladık. Beyaz sirke kullanım alanlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Turşu yapımında

Salata yapımında

Marineler ve soslarda

Deniz ürünleri ve sebzeler için yumuşatıcı bir madde

Unlu mamuller için bir mayalayıcı olarak kabartma tozu ile birlikte kullanılır,

Beyaz sirke ile evde peynir yapılabilir,

Evin her yerinde temizlik ve hijyen sağlama amacıyla kullanılabilir,

Çamaşır ve bulaşık makinesi temizlemede,

Fayans, laminat ve ahşap dahil sert yüzeylerde,

Beyaz sirke cilt temizliği için de kullanılır.

BEYAZ SİRKE İÇİLİR Mİ?

Beyaz sirke diğer sirkelere göre biraz farklıdır. Özellikle kokusu daha güçlü ve tadı daha keskindir. Bu yüzden beyaz sirkenin içilmesi tehlikeli olabilir. Beyaz sirkeyi suya karıştırıp içebilirseniz ama 1 çay bardağı suyun içine 1 çay kaşığı beyaz sirke atmanız tavsiye edilir. Eğer tüketmek istiyorsanız salataların üstüne dökebilirsiniz.

BEYAZ SİRKE YEMEKLERDE KULLANILIR MI?

Beyaz sirkenin tadı ve kokusu keskin olduğu için her yemekte tercih edilmez. Daha çok salatanın üstüne dökülür ve et ürünlerinde sos şeklinde tüketilir. Beyaz sirke tarz yemeklerde kullanılsa bile miktarı oldukça az kullanılır. Peynir yapımı, unlu mamuller ve turşu yapımında da kullanılmaktadır.







