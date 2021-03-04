Cougar Helikopter kaç kişiliktir, hangi ülkenin malı? İşte, Cougar helikopter teknik özellikleri

Cougar teknik özellikleri, fiyatı ve Türkiye’deki sayısı merak ediliyor. Bitlis’te düşen askeri helikopterin modeli ve fiyatı ile askeriyedeki kullanımı teknik özellikleri bilgisi. Bitlis’te düşen askeri Cougar tipi helikopter, üzücü haberin gelmesinin ardından merak edildi. Tam adıyla Eurocopter Cougar, iki motorlu, çok amaçlı bir askeri helikopterdir. AS532 Cougar, Eurocopter Super Puma helikopterinin yükseltilmiş askeri bir versiyonudur.

İLK DİZAYNI 1977’DE UÇUŞA ÇIKTI

AS 332 Super Puma, Cougar helikopterinin ilk dizaynı, 1977 yılında uçmuştur. Bu versiyon iki 1330kW Turbomeca Makila 1A1 turboshaft motor ile donatılmıştı. 1990 yılında tüm askeri Super Puma helikopterleri Cougar olarak değiştirildi.

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Helikopterin sivil versiyonu halen Puma olarak adlandırılmaktadır. Değişik görevler için farklı Cougar versiyonları kullanılmaktadır.

Genel Özellikler (AS532 UB)

Ağırlık:

Yüksüz: 4,350 kg

Yüklü Kalkış Ağırlığı: 9,000 kg

Uzunluk: 15.53 m

Yükseklik: 4.92 m

Rotor çapı: 15.6 m

Mürettebat: 2 Pilot 1 Uçuş Teknisyeni

Taşıma Kapasitesi: Ortalama 20 asker (hava sıcaklığı ve bulunulan rakıma göre değişkendir)

Performans

Motor: 2× Turbomeca Makila 1A1, Turboşaft 1.185 kW (1,589 shp)(tek motor için)

En Yüksek Hız: 249 km/sa (134 knots, 154 mph)

Hizmet Tavanı: 3,450 m

Menzil: 573 km

TÜRKİYE’DE DE KULLANILIYOR

İşte Cougar’ların kullanıldığı versiyonlar:

AS 532 UL/AL: 2 pilot ve 25 asker taşıyabilir. Cougar’ların en uzun versiyonudur. Ayrıca makineli tüfek ve roket gibi silahlarla da silahlandırılabilir. AS 532 SC: Cougar ailesinin deniz kuvvetleri versiyonudur. Deniz altı arama ve yoketme, arama-kurtarma, sahil güvelik görevlerinde kullanılabilir.

Cougar Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde askeri amaçlarla kullanılmaktadır.

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Cougar Helikopter Kullanan Ülkeler

Arnavutluk

Brezilya

Bulgaristan

Şili

Fransa

Almanya

Malavi

Hollanda

Suudi Arabistan

Slovenya

İspanya

Türkiye

Venezuela

Zimbabve

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