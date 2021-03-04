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Cougar özellikleri​ nelerdir? Cougar Helikopter kaç kişilik, hangi ülkenin malı?

Cougar Helikopter kaç kişiliktir, hangi ülkenin malı? İşte, Cougar helikopter teknik özellikleri

Son dakika helikopter kazası haberi sonrası tüm Türkiye’nin yüreği dağlandı. Bingöl’den kalkan askeri helikopter kazasının ardından vatandaşlar, Cougar özellikleri hakkında detayları merak etmeye başladı. Helikopterle ilgili detayları merak eden vatandaşlar, Cougar helikopter teknik özellikleri nelerdir, hangi ülkenin malı, kaç kişilik? gibi soruların yanıtını aramaya başladı. İşte, Cougar helikopter teknik özellikleri, kaç kişilik olduğu ve hangi ülkenin ürettiği hakkında detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cougar helikopter teknik özellikleri nelerdir? Cougar Helikopter kaç kişiliktir, hangi ülkenin malı?
Cougar helikopter teknik özellikleri nelerdir? Cougar Helikopter kaç kişiliktir, hangi ülkenin malı?

Cougar teknik özellikleri, fiyatı ve Türkiye’deki sayısı merak ediliyor. Bitlis’te düşen askeri helikopterin modeli ve fiyatı ile askeriyedeki kullanımı teknik özellikleri bilgisi. Bitlis’te düşen askeri Cougar tipi helikopter, üzücü haberin gelmesinin ardından merak edildi. Tam adıyla Eurocopter Cougar, iki motorlu, çok amaçlı bir askeri helikopterdir. AS532 Cougar, Eurocopter Super Puma helikopterinin yükseltilmiş askeri bir versiyonudur.

İLK DİZAYNI 1977’DE UÇUŞA ÇIKTI

AS 332 Super Puma, Cougar helikopterinin ilk dizaynı, 1977 yılında uçmuştur. Bu versiyon iki 1330kW Turbomeca Makila 1A1 turboshaft motor ile donatılmıştı. 1990 yılında tüm askeri Super Puma helikopterleri Cougar olarak değiştirildi.

Helikopterin sivil versiyonu halen Puma olarak adlandırılmaktadır. Değişik görevler için farklı Cougar versiyonları kullanılmaktadır.

Genel Özellikler (AS532 UB)

  • Ağırlık:
  • Yüksüz: 4,350 kg
  • Yüklü Kalkış Ağırlığı: 9,000 kg
  • Uzunluk: 15.53 m
  • Yükseklik: 4.92 m
  • Rotor çapı: 15.6 m
  • Mürettebat: 2 Pilot 1 Uçuş Teknisyeni

Taşıma Kapasitesi: Ortalama 20 asker (hava sıcaklığı ve bulunulan rakıma göre değişkendir)

Performans

  • Motor: 2× Turbomeca Makila 1A1, Turboşaft 1.185 kW (1,589 shp)(tek motor için)
  • En Yüksek Hız: 249 km/sa (134 knots, 154 mph)
  • Hizmet Tavanı: 3,450 m
  • Menzil: 573 km

TÜRKİYE’DE DE KULLANILIYOR

İşte Cougar’ların kullanıldığı versiyonlar:

AS 532 UL/AL: 2 pilot ve 25 asker taşıyabilir. Cougar’ların en uzun versiyonudur. Ayrıca makineli tüfek ve roket gibi silahlarla da silahlandırılabilir. AS 532 SC: Cougar ailesinin deniz kuvvetleri versiyonudur. Deniz altı arama ve yoketme, arama-kurtarma, sahil güvelik görevlerinde kullanılabilir.

Cougar Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde askeri amaçlarla kullanılmaktadır.

Cougar Helikopter Kullanan Ülkeler

  • Arnavutluk
  • Brezilya
  • Bulgaristan
  • Şili
  • Fransa
  • Almanya
  • Malavi
  • Hollanda
  • Suudi Arabistan
  • Slovenya
  • İspanya
  • Türkiye
  • Venezuela
  • Zimbabve

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