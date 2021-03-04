Cougar Helikopter kaç kişiliktir, hangi ülkenin malı? İşte, Cougar helikopter teknik özellikleri

Cougar teknik özellikleri, fiyatı ve Türkiye’deki sayısı merak ediliyor. Bitlis’te düşen askeri helikopterin modeli ve fiyatı ile askeriyedeki kullanımı teknik özellikleri bilgisi. Bitlis’te düşen askeri Cougar tipi helikopter, üzücü haberin gelmesinin ardından merak edildi. Tam adıyla Eurocopter Cougar, iki motorlu, çok amaçlı bir askeri helikopterdir. AS532 Cougar, Eurocopter Super Puma helikopterinin yükseltilmiş askeri bir versiyonudur.
İLK DİZAYNI 1977’DE UÇUŞA ÇIKTI
AS 332 Super Puma, Cougar helikopterinin ilk dizaynı, 1977 yılında uçmuştur. Bu versiyon iki 1330kW Turbomeca Makila 1A1 turboshaft motor ile donatılmıştı. 1990 yılında tüm askeri Super Puma helikopterleri Cougar olarak değiştirildi.
Helikopterin sivil versiyonu halen Puma olarak adlandırılmaktadır. Değişik görevler için farklı Cougar versiyonları kullanılmaktadır.
Genel Özellikler (AS532 UB)
- Ağırlık:
- Yüksüz: 4,350 kg
- Yüklü Kalkış Ağırlığı: 9,000 kg
- Uzunluk: 15.53 m
- Yükseklik: 4.92 m
- Rotor çapı: 15.6 m
- Mürettebat: 2 Pilot 1 Uçuş Teknisyeni
Taşıma Kapasitesi: Ortalama 20 asker (hava sıcaklığı ve bulunulan rakıma göre değişkendir)
Performans
- Motor: 2× Turbomeca Makila 1A1, Turboşaft 1.185 kW (1,589 shp)(tek motor için)
- En Yüksek Hız: 249 km/sa (134 knots, 154 mph)
- Hizmet Tavanı: 3,450 m
- Menzil: 573 km
TÜRKİYE’DE DE KULLANILIYOR
İşte Cougar’ların kullanıldığı versiyonlar:
AS 532 UL/AL: 2 pilot ve 25 asker taşıyabilir. Cougar’ların en uzun versiyonudur. Ayrıca makineli tüfek ve roket gibi silahlarla da silahlandırılabilir. AS 532 SC: Cougar ailesinin deniz kuvvetleri versiyonudur. Deniz altı arama ve yoketme, arama-kurtarma, sahil güvelik görevlerinde kullanılabilir.
Cougar Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde askeri amaçlarla kullanılmaktadır.
Cougar Helikopter Kullanan Ülkeler
- Arnavutluk
- Brezilya
- Bulgaristan
- Şili
- Fransa
- Almanya
- Malavi
- Hollanda
- Suudi Arabistan
- Slovenya
- İspanya
- Türkiye
- Venezuela
- Zimbabve