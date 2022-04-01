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Cünüpken oruç tutulur mu?

Her Ramazan gibi bu Ramazan'da da orucu bozan durumlar kafa kurcalıyor. Oruçluyken dikkat edilmesi gereken durumlardan bir tanesi de cünüplük. Cünüpken oruç tutulur mu? Cünüp iken tutulan oruç geçerli mi? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıtlandı. İşte, detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cünüpken oruç tutulur mu?
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Cünüpken oruç tutulur mu? Cünüp iken tutulan oruç geçerli mi? Konuya ilişkin açıklamalar haberimizde.

CÜNÜP İKEN TUTULAN ORUÇ GEÇERLİ MİDİR?

Din İşleri Yüksek Kuruluna göre;

Cünüplük oruç tutmaya engel değildir. İster cünüp olmayı gerektiren hâl, oruca başlanmadan gerçekleşmiş olsun, ister ihtilam olma gibi orucu bozmayan bir sebeple oruçlu iken gerçekleşmiş olsun fark etmez. Ancak cünüp olan kişi, bir an önce yıkanıp temizlenmelidir. Cünüp iken üzerinden bir namaz vakti geçmemelidir. Guslün bir namaz vaktinden daha fazla süreyle ertelenmesi günahtır. Çünkü geciktirilirse namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 372)

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