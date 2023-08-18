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Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda temsilcimiz Beşiktaş Dinamo Kiev deplasmanında olacak. 11. randevuya çıkacak olan iki takım arasındaki karşılaşmalarda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’in 7 galibiyeti bulunuyor. Kalan 2 maçta Beşiktaş kazanırken 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlılar zorlu deplasmanda en iyi skor elde ederek avantaj yakalama peşinde olacak. Peki, Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi.

15:55 . 18/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Sezona hem ligde hem de Avrupa güzel bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar zorlu deplasmandan en iyi skoru elde ederek tur için avantaj yakalama peşinde olacak. Peki, Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

DİNAMO KİEV - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off Dinamo Kiev - Beşiktaş ilk maçı 24 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Karşılaşmanın saati ve yayıncı kuruluşu henüz belirlenmedi.




#Dinamo Kiev
#Beşiktaş
#UEFA Avrupa Konferans Ligi
#play-off
1 saat önce
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