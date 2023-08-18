Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Sezona hem ligde hem de Avrupa güzel bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar zorlu deplasmandan en iyi skoru elde ederek tur için avantaj yakalama peşinde olacak. Peki, Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.