Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Sezona hem ligde hem de Avrupa güzel bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar zorlu deplasmandan en iyi skoru elde ederek tur için avantaj yakalama peşinde olacak. Peki, Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.
DİNAMO KİEV - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off Dinamo Kiev - Beşiktaş ilk maçı 24 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Karşılaşmanın saati ve yayıncı kuruluşu henüz belirlenmedi.