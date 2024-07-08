Diyanet İşleri Başkanlığı 2024-2025 yılı umre görevli müracaatları başlıyor. Umre ibadeti için Suudi Arabistan'a gidecek vatandaşların ibadetlerini sağlık, güvenlik ve huzur içerisinde yerine getirilebilmeleri için organizasyonda görevlendirilecek umre personeli için diyanet açıklama yaptı.

Diyanet umre görevli başvuru şartları neler?

A) Teklife Tabi Unvanlar

1- Kafile Başkanı

Başkanlığımız merkez ve/veya taşra teşkilatında halen; mushafları inceleme ve kıraat kurulu üyesi, din işleri yüksek kurulu uzmanı, din işleri yüksek kurulu uzman yardımcısı, başkanlık müşaviri, diyanet işleri uzmanı ve diyanet işleri uzman yardımcısı (alan dışı olanlar hariç), başkanlık müftüsü, başkanlık vaizi, dini yüksek ihtisas/ihtisas merkezi müdürü, il müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, eğitim görevlisi, başvaiz, uzman vaiz, vaiz, cezaevi vaizi, din hizmetleri uzmanı, dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu eğitim uzmanı ve öğretmen, Kur'an kursu başöğreticisi ve başimam hatip unvanlarında fiilen çalışanlardan,

a) 01 Temmuz 2024 tarihi itibariyle (4/B sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri dahil, askerlik, vekillik,

4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik ve SGK'da geçen süreler hariç olmak üzere) Başkanlıktaki toplam fiili hizmet süresi en az 5 yıl olup, yukarıda belirtilen unvanlarda son 2 yıldır çalışıyor olmak,

b) Daha önce hac veya umre organizasyonlarında kafile başkanı veya din görevlisi olarak görevlendirilmiş olmak,

c) Sevk ve idare kabiliyetini haiz olmak,

ç) 2023-2024 umre ve 2024 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,

d) Erkek olmak,

e) Verilen kontenjan çerçevesinde birimince teklifi yapılmış olmak.

2- Kadın İrşat Görevlisi (Unvanlı-Tecrübeli)

Başkanlığımız merkez ve/veya taşra teşkilatında halen; din işleri yüksek kurulu uzmanı, din işleri yüksek kurulu uzman yardımcısı, başkanlık müşaviri, diyanet işleri uzmanı ve diyanet işleri uzman yardımcısı (alan dışı olanlar hariç), başkanlık vaizi, il müftü yardımcısı, eğitim görevlisi, başvaiz, uzman vaiz, vaiz, cezaevi vaizi, din hizmetleri uzmanı, dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu eğitim uzmanı ile öğretmen veya kadro itibariyle benzeri unvanlarda fiilen çalışanlardan;

a) 01 Temmuz 2024 tarihi itibariyle (4/B sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri dahil, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik ve SGK'da geçen süreler hariç olmak üzere) Başkanlıktaki toplam fiili hizmet süresi en az 3 yıl olup yukarıda belirtilen unvanlarda son 2 yıldır çalışıyor olmak,

b) Daha önce hac veya umre organizasyonlarında irşat görevlisi veya din görevlisi olarak görevlendirilmiş olmak,

c) 2022/2023-2023/2024 umre, 2023 ve 2024 hac organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak (grup oluşturanlar hariç),

ç) Verilen kontenjan çerçevesinde birimince teklifi yapılmış olmak.

3- Tercüman/Mütercim (Arapça)

Bu unvanda teklif ve müracaat alınmayacak; 2023 yılında yapılan mütercimlik sınavında başarılı olup, Başkanlıkça uygun görülenlerden görevlendirme yapılacaktır.

4- Ekip personeli, muhasebe personeli

Başkanlığımız merkez ve/veya taşra teşkilatında halen; uzman, uzman yardımcısı, öğretmen, (alan dışı olanlar), şube müdürü, murakıp, astronom, mühendis, programcı, çözümleyici, sayman, APK uzmanı, musahhih, şef, araştırmacı, tekniker, teknisyen, v.h.k.i, memur, muhasebeci, daktilograf veya kadro itibariyle benzeri unvanlarda çalışıyor olanlardan,

a) 01 Temmuz 2024 tarihi itibariyle toplam fiili hizmet süresi (4/B sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri dahil, askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik ve Başkanlık personeli için SGK'da geçen süreler hariç olmak üzere) Başkanlık teşkilatında veya Türkiye Diyanet Vakfı'nda en az 3 yıl olup yukarıda belirtilen unvanlarda son 2 yıldır çalışıyor olmak,

b) Umre organizasyonlarında 4 defadan fazla görevlendirilmemiş olmak (beşinci kez görev almak üzere teklifi yapılamaz),

c) 2022-2023 / 2023/2024 umre, 2023 ve 2024 hac organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak.

ç) 31 Aralık 1964 tarihinden sonra doğmuş olmak,

d) Verilen kontenjan çerçevesinde birimlerince teklifi yapılmış olmak,

5- Şoför

a) 01 Temmuz 2024 tarihi itibariyle Başkanlığımız teşkilatında veya Türkiye Diyanet Vakfında toplam fiili hizmet süresi (4/B sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri dahil, askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik ve SGK'da geçen süreler hariç) olmak üzere; en az 3 yıl olup görev unvanında son 2 yıldır çalışıyor olmak,

b) Umre organizasyonlarında 4 defadan fazla görevlendirilmemiş olmak, (beşinci kez görev almak üzere teklifi yapılamaz),

c) 2022-2023 / 2023/2024 umre, 2023 ve 2024 hac organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak.

ç) 31 Aralık 1969 tarihinden sonra doğmuş olmak,

d) Verilen kontenjan çerçevesinde birimlerince teklifi yapılmış olmak

Diyanet umre görevlisi personel olmak için sınav (mülakat) nasıl yapılacak?

Din görevlisi ve kadın irşat görevlisi olarak görev almak için müracaat edenlerden; ilin geçmiş yıllardaki umreci sayısı dikkate alınarak tespit edilen kontenjana göre % 30 tecrübeli ve % 70 tecrübesiz oranı korunarak MBSTS başarı sırasına göre belirlenen personel mülakata çağrılacaktır.

Din görevlisi ve kadın irşat görevlisi olarak görev yapacak personelin seçimine ilişkin mülakatta adaylar Ek-4 de yer alan kaynaklardan sorumlu olacaktır. Başarılı olmak için mülakatta 70 ve üzeri puan almak gerekmektedir. Mülakat tarihleri daha sonra bildirilecektir.



