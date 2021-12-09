54 ülke BM'de yok sayılıyor! Afrika da ‘Dünya 5’ten büyüktür’ dedi

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) hâlen Afrika kıtasından tek bir daimi üye olmamasına tepki göstererek reform talebinde bulundu.

İki lider, baş başa yaptıkları görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. G20 üyesi tek Afrika ülkesi olması dolayısıyla Güney Afrika ile ilişkileri önemsediklerini belirten Sall, daha önce de dile getirdiği, BMGK’da Afrika ülkelerinin konumuna ilişkin eleştirilerini yineledi.

"AFRİKA'DAN DAİMİ ÜYE OLMAMASI HAKSIZLIK"

“20 yıldır konuştuğumuz BMGK’da reform isteği konusunda güçlerimizi birleştirmeliyiz” diyen Senegal Cumhurbaşkanı, Afrika’dan hiçbir ülkenin daimi üye olmamasının haksızlık olduğunu kaydetti. Ramaphosa da “54 ülkenin bulunduğu ve bu kadar kalabalık nüfusa sahip Afrika’nın BMGK’da gözardı edilmesine daha fazla müsaade edemeyiz” ifadeleriyle söz konusu çifte standarda tepki gösterdi.

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